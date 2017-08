Alina Cirstea detinea un centru de infrumusetare si wellness cand a pariat pe un business in industria de moda. In 2010, a inceput sa importe rochii de seara din Statele Unite ale Americii, iar trei ani mai tarziu a inceput sa realizeze propriile creatii. Mai mult, alaturi de sotul ei, a pus bazele altui brand, destinat nisei masculine, care a transformat grupul Cristallini-Consiglieri intr-o afacere in valoare de sase milioane de lei.

Ideea unei afaceri in industria de fashion i-a venit Alinei in 2009, cand se pregatea de nunta fratelui sau si a constat ca oferta din piata era destul de limitata. Cu studii de programare la baza, antreprenoarea detinea la momentul respectiv un centru de infrumusetare si wellness. A mers in paralel cu cele doua afaceri vreun an, pana a vandut centrul si a decis sa se concentreze pe Cristallini, care initial a pornit ca un magazin online si un showroom in cadrul centrului wellness.

“Mi-a placut ideea de fashion din prisma antreprenorului si nu a designerului. Pentru ca in momentul in care vrei sa faci business, trebuie sa ai o gama de produse comerciale care automat sa iti aduca vanzari, ceea ce inseamna ca trebuie sa raspunzi cerintelor clientilor, iar ca sa faci acest lucru trebuie sa ai o viziune manageriala, in primul rand”, considera Alina.

Daca initial Cristallini comercializa rochii de seara importate din Statele Unite ale Americii, in 2012, odata cu mutarea intr-un sediu mult mai mare, care a cuprins si un mic atelier de ajustari, a aparut si prima colectie proprie, in editie limitata. Investitia initiala in Cristallini s-a ridicat la 30.000 de euro.

“Clientele care veneau la showroom cereau ajustari si ne intrebau de ce nu realizam si noi rochii. Eu imi doream acest lucru inca de la inceput, insa neavand experienta in zona de confectii, amanam. Nu mi-am asumat riscul din start pentru ca e un domeniu destul de delicat, desi in ultima vreme a luat amploare. Mi-am dorit a fost sa ne organizam bine, sa ne cunoastem produsul si piata, pentru ca in momentul in care lucrezi cu produse pentru evenimente speciale, pe langa faptul ca trebuie sa arate bine, trebuie sa fie si confortabile ”, povesteste Alina.

De la rochii de seara la costume barbatesti

Trei ani mai tarziu, Cristallini s-a mutat intr-un sediu mai mare, unde sotii Cirstea au adaugat un alt brand grupului: Consiglieri. Acesta comercializeaza atat tinute de ceremonie made to measure, cat si de business sau ready to wear.

“A aparut ca o evolutie fireasca a brandului Cristallini: clientele veneau cu partenerii si aveau nevoie de tinute complete pentru ei. Ne-am dat seama ca e oportun pentru noi sa ne dezvoltam in aceasta zona”, spune Alina.

De brandul Consiglieri se ocupa sotul Alinei, ambii avand participatii egale in companii. Lansat in urma cu doi ani, in urma unei investitii de 50.000 de euro, brandul a prins repede din urma Cristallini si usor si-a format propria clientela.

Astfel, daca anul trecut Cristallini a vandut rochii de seara in valoare de 3,6 milioane lei, Consiglieri a avut o cifra de afacere de 2,3 milioane lei. Antreprenoarea estimeaza ca afacerile grupului se vor majora cu 40% pana la finalul anului.

Din cifra de afaceri, 30% reprezinta vanzarile din mediul online. Pe langa acestea, tinutele Cristallini se vand in magazinele partenere din tari precum Anglia, Portugalia, Arabia Saudita, Kuweit, Egipt, Qatar si Emiratele Arabe si Turcia, piata araba fiind cea mai mare piata externa pentru brandul romanesc.

Valoarea bonului mediu in magazinul Cristallini este de aproximativ 3.000 de lei, iar ca medie, pretul unei rochii este de 2.200 lei, iar cel al unei rochii de mireasa este de 4.500 de lei. Cel mai ieftin produs Cristallini porneste de la 1.000 lei, iar pretul poate ajunge pana la 8.000 lei pentru o rochie de mireasa.

Totul s-a facut pas cu pas, bine gandit, nu am preferat sa facem salturi mari si adaptate nevoilor noastre, nu am riscat si nici nu o sa riscam pentru ca e un plan care se dezvolta in timp.

50.000 de euro intr-un nou showroom

Odata cu dezvoltarea celor doua branduri, sotii Cirstea au decis mutarea intr-un nou sediu, mult mai mare si mai complex, pentru a putea mari capacitatea de productie, rezumata momentan la cel putin 250 de produse vestimantare pentru Cristallini.

Noul showroom va fi amplasat in zona exclusivista Capitale si va fi dispus pe doua niveluri a cate 2.300 metri patrati si demisol, unde va functiona atelierul de productie. Investitia in noul showroom se ridica la aproximativ 50.000 de euro.

“Mutarea intr-un showroom mai mare are de-a face cu planurile de extindere. O sa lucram mai multe zone private de consiliere atat pentru Cristallini si Consiglieri, vom avea o camera cu o cabina generoasa pentru colectia de rochii de mireasa, vom delimita zona de showroom pentru colectiile de evening wear de cea ready to wear”, spune Alina.

Planurile antreprenoarei pentru Cristallini cuprind dezvoltarea unei colectii ready to wear incepand din toamna si dezvoltarea zonei de accesorii, in mod special cea de incaltaminte destinata tinutelor de ocazie.

Problemele industriei: croitoria de scara si lipsa fortei de munca

Cea mai mare problema cu care fondatoarea brandului romanesc se confrunta in momentul de fata este practica romancelor de a fura un model de rochie si de a incerca sa il reproduca la o alta croitorie. “Eu sustin concurenta, cred ca este loc si clienti pentru oricine, in schimb ne lovim de ideea de imitatie: avem multe cliente care ajung la noi dupa experiente esuate in diverse croitorii, unde au incercat sa realizeze modelele noastre", spune Alina.

Aceasta explica cum echipa Cristallini lucreaza intens atat pe partea de design si tipare, cat si in zona de prelucrare a tesaturilor, care in curand vor fi imprimate cu holograma Cristallini tocmai pentru a separa produsele autentice de incercarile de fraudare ale croitoriilor de scara.

Cum vede antreprenoarea o solutie pentru combaterea acestui fenomen, al croitoriilor de scara? "In primul rand, statul ar trebui sa se implice pentru ca aceste croitorii nu cred ca au angajati cu contracte de munca, nu emit bon fiscal in momentul in care vand, nu platesc chirie pentru ca lucreaza intr-o camera din casa si ar trebui sa fie o mai mare exisgenta in ceea ce priveste fiscalitatea".

O alta problema a industriei, in viziunea Alinei Cirstea, este lipsa fortei de munca, un paradox de altfel, in conditiile in care Romania are multi someri, insa oamenii nu vor sa munceasca. Cum incearca sotii Cirstea sa reduca acest fenomen pentru business-ul Cristallini si Consiglieri?

"Sincer, nu prea avem ce sa facem, incercam sa formam oameni de la zero, dar ia timp si iti afecteaza eficienta. Trebuie sa ne conformam: am incercat sa ne implicam activ, sa semnalam acest probleme ministerului, sa realizeze programe de reconversie profesionala, dar asta nu mai tine de noi, ci de toata piata", incheie Alina.