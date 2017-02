Presedintele ARB, Sergiu Oprescu, spune ca o mare parte din solicitarile clientilor au fost solutionate de catre banci in urma negocierilor directe si acest trend va continua.

"Din punctul meu de vedere, lucrurile vor continua sa fie in acelasi trend pe care bancile comerciale l-au aratat, si anume de negociere directa intre banca comerciala si client. Tot ce am vazut in ceea ce priveste rezolutiile Curtii Constitutionale fac trimitere la negocierea directa intre banca si client. Mare parte din solicitarile clientilor cu credite in franci elvetieni au fost deja onorate de catre banci (78% , conform datelor BNR). Noi nu putem decat sa solicitam un fel de accelerare si de utilizare a intregii infrastructuri care este creata in clipa de fata inclusiv prin centrul de solutionare a litigiilor" a declarat presedintele ARB Sergiu Oprescu.

Legea conversiei creditelor in franci elvetieni la cursul istoric, una dintre cele mai dezbatute initiative legislative din mediul bancar, a fost declarata recent neconstitutionala. Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a anuntat ca judecatorii CCR au admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Guvern in toamna. O decizie era asteptata inca din luna noiembrie, dar a fost amanata de judecatori pentru 18 ianuarie si, ulterior, pentru 7 februarie 2017.

Sursa foto: Andrey Popov/ Shutterstock.com