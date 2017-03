Profitabilitatea pe segmentul de asigurari RCA este legata direct atat de tarifele practicate, cat si de frecventa si dimensiunea daunelor platite. Atata vreme cat tarifele RCA nu sunt sustenabile, iar daunele pe vatamari corporale si morale sunt intr-o continua crestere, profitul este imposibil. Astfel, daca cineva imi spune ca face profit din RCA in Romania, nu il cred. In ultimii sapte ani a fost o "misiune imposibila", apreciaza Roland Groll, member of the managing Board, in cadrul Vienna Insurance Group (VIG) si resonsabil de tara pentru Romania.