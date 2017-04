"ASF a luat act de declaratiile din ultima vreme care au facut referire la o asa zisa nationalizare a fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul II), pe care insa nu le impartaseste. Nu au fost si nu sunt discutii oficiale pe acest subiect. De aceea, pozitia recenta a societatii NN Pensii, care a avut o interventie in spatiul public pe aceasta tema, este excesiva si neavenita. Nu pot fi introduse subiecte in discutia cu consumatorii pe baza unor zvonuri sau declaratii politice", arata ASF intr-un comunicat.

In continuare, ASF subliniaza ca "sistemul pensiilor private obligatorii este unul solid, aflat in crestere si care are capacitatea de a genera beneficii pentru participantii la sistem. In acest context, ASF nu vede nicio justificare posibila pentru o eventuala decizie care priveste nationalizarea Pilonului II de pensii".

Citeste mai jos mesajul transmis de NN Pensii:

"Pensia privata obligatorie, la care si tu contribui, este cea mai raspandita forma de economisire pentru batranete in Romania. Astfel, cei aproape 7 milioane de participanti au strans pana acum, in noua ani de la lansarea sistemului, aproximativ 7 miliarde de euro pentru pensia lor (conform statisticilor Autoritatii de Supraveghere Financiara).

Asa cum stii, fondul tau de pensii este administrat de noi, NN Pensii. Pentru a fi la curent cu ce se intampla cu pensia ta, te incurajam sa te interesezi cat mai des despre situatia sumelor acumulate in contul de pensie privata obligatorie si sa te informezi despre contextul pietei pensiilor private.

Mai jos gasesti o serie de informatii utile:

Sistemul actual de pensii este rezultatul unei reforme incepute in 2007, ca raspuns la presiunile demografice si economice tot mai mari asupra sistemului public de pensii.

Pensiile private obligatorii sau Pilonul II au fost gandite in acest nou sistem ca o forma de economisire individuala, pe termen lung, cu obiectivul de a suplimenta veniturile la pensie.

In prezent, 5,1% din salariul tau brut, parte din contributia catre asigurarile sociale platite de angajatorul tau, se redirectioneaza automat catre fondul de pensii obligatorii la care ai aderat. Acest procent a fost initial de 2% si ar fi trebuit sa creasca cu 0,5% pe an, ajungand la 6% in 2016, insa guvernele au amanat in mod repetat cresterea acestei contributii din cauza presiunilor asupra bugetului public.

Contributiile incasate in contul tau de pensie privata obligatorie sunt investite de noi, NN Pensii, astfel incat economiile pentru pensia ta sa obtina randamente pozitive in conditii de risc investitional moderat.

Banii acumulati la pensia ta privata obligatorie, din contributia ta si din rezultatele investitiilor realizate de noi, iti apartin exclusiv tie. Vei intra in posesia sumei acumulate pentru pensia privata la implinirea varstei legale de pensionare sau, in situatia unui eveniment nefericit, aceasta va reveni mostenitorilor tai.

In ultimele saptamani, au existat discutii in spatiul public, cu privire la o eventuala decizie de nationalizare a fondurilor de pensii private.

Drepturile tale de participant la Pilonul II pot fi influentate de decizii politice precum inghetarea valorii procentului din venitul brut aferent contributiei la fondul de pensii, blocarea partiala sau integrala a virarii acestei contributii sau nationalizarea sumelor acumulate pana acum in conturile viitorilor pensionari.

De aceea, este important sa urmaresti permanent ce se intampla cu pensia ta si sa te implici activ in demersurile de economisire suplimentara pentru un trai decent la batranete. Speram ca aceste detalii sa contribuie la o mai buna informare despre pensia ta viitoare.

In eventualitatea unor masuri care ar afecta pensia administrata privat, vom face toate demersurile posibile pentru a apara dreptul tau la proprietate asupra acestor bani. De asemenea, prin canalele pe care le avem la dispozitie (site, mass-media, e-mail), te vom tine la curent cu informatiile ce pot avea impact asupra viitoarei tale pensii", se arata in mesajul NN Pensii.

