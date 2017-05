"Modelul de business va fi cu totul altul, apar o serie de oportunitati pentru toti jucatorii. Trebuie sa exista o colaborare foarte stransa intre banci si toate entitatile care vor fi implicate in acest model nou de business." a declarat Rodica Tuchila, director, coordonator al grupului de lucru pe digitalizare, ARB, in cadrul conferintei Future Banking, organizata de wall-street.ro.

Reprezentatul ARB este de parere ca vor aparea numeroase probleme care trebuie rezolvate, in ceea ce priveste implementarea directivei, insa acest proces trebuie vazut ca o oportunitate.

"Vor fi destule probleme, sunt necesare multe resurse. Trebuie adaptate sistemele informatice, asigurate conditiile de securitate, refacute contractele cu clientii, administratele relatiile cu noii jucatori (...) Exista oportunitatea de a avea o structura organizatorica mai flexibila care sa permita colaborarea pe o platforma comuna cu acesti noi jucatori, cu scopul de a oferi clientilor servicii stabile si sigure." a completat Rodica Tuchila.

Tuchila a declarat ca au fost trimise demersuri din partea comunitatii bancare din Romania pentru a sprijini transpunerea directivei, iar in ceea ce priveste crearea unei interfete comune, lucrurile s-au pus in miscare.

"Am facut demersuri catre autoritatile implicate in transpunerea directivei pentru a ne oferi sprijinul in procesul de transpunere. Pe langa demersuri, fiecare banca are propria strategie privind implementarea PSD 2. Se constituie bugete pentru implementare, se aloca resurse, la nivelul comunitatii bancare avem mai multe grupuri de lucru si se lucreaza la un model de interfata standardizat, o interfata comuna. Aceasta interfata intentionam sa o discutam si cu celelalte parti implicate, furnizorii din afara sistemului bancar, sa o agreem si sa o publicam ca un standard la nivelul comunitatii bancare din Romania", a precizat Rodica Tuchila.

Reprezentanta ARB a catalogat aceasta directiva ca fiind cea mai complexa schimbare pe care sistemul financiar romanesc a fost nevoita sa o suporte pana in acest moment, fiind vorba de schimbari importante atat la nivel tehnic cat si legislativ. O serie dintre efectele PSD 2 vor fi resimtite de la implementarea acesteia, programata pentru 13 ianuarie 2018, in ceea ce priveste partea de open banking, reprezentanta ARB a declarat ca aceasta este programata pentru a intra in vigoare in aprilie 2019.