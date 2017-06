Competitia bancilor in acest mediu cu dobanzi foarte scazute forteaza cresterea investitiilor in digitalizare, multe banci asumandu-si ajustarea raportului cost/venituri chiar sub 40%. "Vom vedea daca acest lucru este sustenabil si daca este bine, dar daca 1-2 competitori vor putea sa atinga aceste cifre, ceilalti vor trebui sa ii urmeze", a declarat intr-un interviu acordat wall-street.ro Johann Strobl, noul CEO al Raiffeisen Bank International (RBI).

Strobl a detaliat in interviul acordat wall-street.ro prioritatile grupului in ceea ce priveste proiectele de digitalizare, care ar putea fi impactul transformarii digitalizarii in ceea ce priveste numarul de angajati si profitabilitatea, dar si care este focusul bancii locale in aceste directii.

"Cred ca elementul dificil este sa estimezi cum va reactiona competitia. In prezent avem un mediu cu dobanzi foarte scazute si vedem ca in unele tari competitia este foarte apriga, ceea ce duce la reduceri de preturi la produsele bancare. Este clar ca in timp raportul cost/venituri trebuie sa se imbunatateasca si, daca in prezent sunt banci cu un cost/venit de 60%, multe banci au intentia sa il reduca spre 50%. Suntem la curent cu faptul ca unele banci sustin ca pot merge sub 40% cu ajutorul digitalizarii...Vom vedea daca acest lucru este sustenabil si daca este bine, dar daca 1-2 competitori vor putea sa atinga aceste cifre, ceilalti vor trebui sa ii urmeze", sustine Strobl.

Potrivit BNR, la nivel agregat, sectorul bancar romanesc se pozitioneaza sub pragul critic de eficienta operationala stabilit de ABE (Autoritatea Bancara Europeana), de 60%. "Indicatorul (cost/venituri - n.r.) s-a imbunatatit pronuntat incepand din trimestrul II 2016 pana la valoarea de 53 la suta in decembrie 2016, pe fondul dinamicii pozitive a veniturilor operationale, corelata cu reducerea cheltuielilor operationale, amplificata de elemente nerecurente si de modificari de reglementare", se arata in ultimul raport de stabilitate financiara al BNR.