Majorarea ratelor la credite a devenit o certitudine. Cei care au imprumutiri in lei, cu dobanda variabila, actualizabila la trei luni, vor plati rate mai mari la banca, cel putin in urmatorul trimestru. Indicele ROBOR la 3 luni a incheiat luna septembrie la un nivel de 1,58% pe an, aproape dublu fata de cel de la finalul trimestrului trecut, cand a fost de 0,86% pe an.

Dobanzile la creditele in lei se actualizeaza pe baza valorii indicelul din ultima zi a perioadei de referinta, sau prima zi a perioadei urmatoare. Asadar, pentru creditele cu actualizare la trei luni, bancile care iau in calcul valoarea din ultima zi a intervalului precedent, vor actualiza dobanzile pe baza ROBOR la trei luni de vineri, 29 septembrie, respectiv 1,58% pe an.

Cele care iau in calcul valoarea din prima zi a intervalului urmator, vor actualiza dobaznile in functie de ROBOR la trei luni din data de 2 octombrie.

Indicele ROBOR la 3 luni, referinta pentru majoritatea imprumuturilor in lei cu dobanda variabila, inclusiv Prima Casa, a crescut accelerat in ultima vreme, astfel incat, in mai putin de un an, valoarea s-a dublat.

Joi, indicatorul a ajuns la 1,46% pe an, in crestere semnificativa de la 1,25% pe an cu doar o sedinta inainte, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Astfel, indicatorul a atins maximul ultimilor doi ani.

Indicii de referinta din piata monetara au scazut constant in ultimii ani, pana in toamna trecuta cand ROBOR la trei luni a atins minimul istoric de 0,68% pe an (in data de 14 octombrie 2016). Analistii economici, dar si reprezentantii BNR au avertizat, insa, in ultima vreme cu privire la iminenta majorare a dobanzilor.

Totusi, in ultimele zile, indicii de referinta au crescut spectaculos pentru o piata care, timp de cativa ani, a stat in amortire. In doar 10 sedinte, ROBOR la 3 luni a crescut cu 0,6 puncte procentuale, de la 0,98% pe an la 1,58% pe an.

Actualul nivel al ROBOR depaseste deja prognozele bancilor si se apropie chiar de cele pentru sfarsitul anului viitor. De exemplu, BCR se astepta ca ROBOR la 3 luni pentru finalul acestui an sa fie de numai 1%, in timp ce la final de 2018 prognoza este de 1,6%. In ceea ce priveste referinta medie pentru anul viitor, economistii BCR anticipau un nivel de 1,2%, care insa a fost depasit semnificativ de cotatia de astazi anuntata de BNR.

Economistul sef al BCR, Horia Braun, avertiza recent la un seminar cu presa economica ca aceasta crestere a ROBOR s-ar putea sa nu se reflecte in dobanzile la depozite, dar se va reflecta automat in cele la creditele cu dobanda variabila, ca urmare a excesului de lichiditate din piata.

Pe de alta parte, in opinia lui Braun, ingustarea coridorului de dobanda semnalata recent de BNR a crescut anticipatiile privind majorarea ROBOR, iar recentul trend se datoreaza si acestui lucru.