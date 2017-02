Legendarul telefon Nokia 3310 va fi relansat, finlandezii de la HDM prezentand o noua versiune a acestuia la Mobile World Congress 2017, care are loc in perioada 27 februarie - 2 martie, la Barcelona.

Noul Nokia 3310 este tot un telefon simplu, lipsit de complexitatea ecosistemelor care insotesc smartphone-urile din ziua de azi. Spre deosebire de modelul original, noua versiune este mai mica, mai usoara si mai colorata, informeaza News.ro.

Cu un ecran QVGA de 2,4 inch, o camera foto de 2 MP si un slot pentru carduri de memorie, noul Nokia 3310 se afla in alta liga fata de device-urile actuale. In schimb, telefonul de pe care nu lipseste jocul Snake, se poate lauda cu o autonomie foarte mare: 25 de zile in standby si 22 de ore de convorbiri.

Noua versiune masoara 115 x 51 x 12.8 mm si are 79,6 grame, ceea ce-l face semnificativ mai usor decat originalul care cantarea 133 de grame. O alta deosebire fata de telefonul lansat in 2000 este suportul dual SIM.

Noul Nokia 3310 va intra pe piata in al doilea trimestru al anului. Sperand sa reitereze succesul originalului, care a fost vandut in 126 de milioane de exemplare, cei de la HDM au stabilit un pret de 49 de euro.

Sursa foto: CNET