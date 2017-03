Uber a implinit 2 ani in Romania. Am vorbit cu Nicoleta Schroeder, general manager al companiei, despre planurile de viitor si dialogul cu autoritatile.

”Procesul de recrutare, in sine, a fost ca o noua scoala de business pentru mine. Nu stiam foarte multe despre Uber, doar ca il folosisem de cateva ori in State si in Londra. Pe masura ce discutam tot mai mult cu lumea din jur, vedeam ca sunt extrem de pasionati si cu cat a trecut mai mult timp, cu atat mi-am dorit mai mult sa lucrez pentru ei. Revenisem in Romania, pentru ca nu am plecat niciodata in State cu ideea de a ramane, si lucram pe cont propriu. Imi placea asa. Era o reticenta in a lucra din nou pentru o corporatie, de aceea mi-a luat putin mai mult in a ma hotari sa ma reintorc sa lucrez intr-o companie”, spune Nicoleta Schroeder intr-un interviu pentru start-up.ro.

Astazi, Romania este a cincea piata ca marime pentru Uber la nivelul Uniunii Europene si a doua din Europa Centrala si de Est, dupa Polonia. Desi a fost ultima tara adaugata in aceasta zona, Romania a reusit sa recupereze din mers. Astfel, serviciul este disponibil in patru orase din tara, dupa ce, un an si jumatate, Uber s-a concentrat doar pe acoperirea nevoii din Capitala, unde sunt acum 200.000 de utilizatori.

”Am ales sa ne extindem pentru ca am vazut potentialul. Orasele ne-au ales pe noi si vedem asta prin tehologie: cati si-au descarcat aplicatia si cati o folosesc chiar si in orasele in care nu suntem activi. Asa vedem interesul utilizatorilor”.

Acesta este si motivul pentru care sefa Uber nu are planuri concrete de extindere in ceea ce priveste orasele din tara noastra, dar stie ca isi doreste sa aduca noi servicii. Astfel, Bucurestiul ar fi primul oras din Europa Centrala si de Est care ar implementa UberPool, 2018 este targetul Uber pentru lansare.

Peste 250.000 de utilizatori Uber exista in acest moment in Romania, in Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca si Timisoara, la doi ani de la lansarea serviciului la noi in tara. Aproximativ 3 din 10 tineri din Bucuresti si din Cluj au declarat ca folosesc Uber, conform unui sondaj IRES. In plus, azi, in Bucuresti si Cluj, Uber este a doua cea mai recomandata aplicatie dupa cea de mobile banking, insa inainte de WhatsApp.

In acelasi timp, un parteneriat cu autoritatile locale ar fi de ajutor. La fel ca si necesitatea reglementarii Uber la nivel local. ”Cand lansam un nou serviciu sau intram intr-un nou oras, informam autoritatile, explicam care sunt beneficiile pe care le putem aduce, le dam exemple concrete de alte parteneriate pe care le avem”, afirma managerul Uber Romania.

Urmareste interviul video mai jos si citeste articolul complet pe start-up.ro.