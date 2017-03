Tudor Coman, elev in clasa a VIII-a la Liceul International de Informatica din Bucuresti, a castigat premiul intai, la categoria individual, la un concurs organizat de NASA, in care a conceput detaliile unei baze in spatiu pentru minimum 10.000 de oameni. La aceeasi categorie, premiul doi a fost castigat de Eliza Constantinescu, eleva in clasa a VII-a tot la Liceul International de Informatica.

Tudor Coman a participat cu proiectul “Tharros”, in care a conceput detaliile unei baze in spatiu pentru minimum 10.000 de oameni. El a facut o cercetare detaliata privind proiectia de radiatii, resurse miniere spatiale, surse de energie in spatiu, sistem de sustinere a vietii si a facut un model 3D al bazei sale, potrivit News.ro.

"Oamenii au avut intotdeauna dorinta de a explora mai mult decat ceea ce a fost descoperit. Acest lucru a ajutat la dezvoltarea de noi tehnologii si la aflarea mai multor lucruri despre lumea inconjuratoare. Unul dintre motivele pentru a construi o colonie in spatiu este acela ca toate cunostintele dobandite prin constructia acestei colonii i-ar putea face pe oameni sa inteleaga mai bine spatiu“, a spus Tudor Coman.

Proiectul Elizei Constantinescu, “Lizartis”, se concentreaza pe extinderea in spatiu si aterizarea primei colonii pe orbita joasa a Pamantului.

"Rasa umana se extinde in ultima perioada de timp. Oamenii vor avea nevoie de noi terenuri, unde sa plece si sa se dezvolte. O asezare in spatiu ar fi mult mai avantajoasa decat sa distruga incet biosfera Pamantului. Omenirea a avut intotdeauna tendinta sa se extinda, asa ca de ce nu pentru a merge la nivelul urmator si sa incerce sa se extinda in spatiu?", a aratat Eliza Constantinescu.

Alaturi de Tudor Coman si Eliza Constantinescu de la ICHB, au mai participat la aceasta competitie si elevi de la alte scoli din Romania, care au obtinut rezultate foarte bune. Echipa "Floare de colt" din Constanta a obtinut locul intai la clasa a X-a, iar echipa "Newt" din Brasov a castigat premiul intai la clasa a VII-a.

Elevii castigatori vor participa la Conferinta Internationala de Dezvoltare Spatiala, care va avea loc in Saint Louis, Statele Unite ale Americii, intre 25 si 29 mai.

In acest an au fost inscrise in concurs 1.500 de proiecte, trimise de la aproximativ 6.000 de elevi din intreaga lume, inclusiv India, Statele Unite ale Americii, Romania, Brazilia, Canada, Taiwan, Columbia, Pakistan, Japonia, Rusia, Thailanda, Turcia si China.

Sursa foto: NASA/Shutterstock.com