O industrie aparuta peste noapte din imaginatia unui singur om nu reuseste nici zece ani mai tarziu sa depaseasca momentul. Aproape toate smartphone-urile arata la fel, indeplinesc aceleasi functii, ruleaza aplicatii similare. Unde a disparut inovatia in numai zece ani?

Acum zece ani, toata lumea avea in buzunar un telefon mobil cu butoane, capabil sa realizeze apeluri si sa scrie mesaje compuse pe cele zece butoane disponibile. Steve Jobs s-a gandit ca ar fi posibil sa foloseasca un ecran tactil in loc de butoane. Despre iPhone au aparut primele zvonuri prin 2006, iar astfel principalii competitori au putut face telefoane touchscreen din 2007, odata cu primul iPhone. Inutil de spus ca unii au ras in hohote cand au auzit de touchscreen. Nici mie nu-mi venea sa cred ca voi renunta vreodata la Blackberry.

Sursa foto: Playtech.ro