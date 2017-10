L-am intalnit pe Tugrul Tekbulut la sediul central al companiei, de langa Istanbul, unde lucreaza circa 300 de programatori, designeri, testeri software. “Am inceput compania cu vise si doar 3.000 $, in parte imprumutati”.

Dupa un timp, realizezi ca entuziasmul si tineretea nu tin de foame, trebuie sa incepi sa faci bani. Asa ca au lansat primul lor software de succes, in 1986 – LMS, un software de contabilitate. Tot in acea perioada, tinerii antreprenori pusesera ochii pe primele modele Apple. “Eram pur si simplu fascinati de ele – am folosit intens hardware si software ale companiei americane. Dar nu la modul “traditional” – demontam si remontam tot ce se putea din acele computere, pentru a intelege mai bine ce se ascunde in spatele lor", povesteste, simplu, Tugrul Tekbulut.

Tugrul explica strategia de extindere a operatiunilor LOGO

Primul milion de dolari din vanzari a venit in 1992. Din cei opt, ramasesere doar trei oameni. Deci era o suma enorma, mai ales pentru trei tineri de sub 30 de ani – tentatia de a lua banii si a pleca, a inchide, a fost destul de mare, insa Tugrul a decis sa continue, sa reinvesteasca banii primiti de la clienti. “Am reinvestit si reinvestit, visul nostru fiind ca, intr-o buna zi, sa fim la fel ca Apple”.

In 1996, compania lansa inca un software care le-a mai adus un milion – Logo Klasik Seri, iar in 1998, bazandu-se deja pe brandul cunoscut in piata turca, au lansat si versiunea 2.

Nu am avut nicio temere sau indoiala in ceea ce priveste achizitionarea TotalSoft.

“Inca nu eram nici pe departe profesionisti; apareau frecvent conflicte intre noi, apoi a venit si cea mai grea criza economica prin care a trecut Turcia in perioada moderna. Cumva insa, am supravietuit”, povesteste fondatorul companiei care urma sa achizitioneze, printre alte companii, si TotalSoft.

La finalul anilor ’90, gigantul S&P intra pe piata cu solutii performante de ERP, “sufland” o parte din clientii LOGO. “Noi nu stiam bine ERP, dar ne-am decis sa invatam, sa construim si noi ERP, sa reactionam. S-a numit “Unity” si a ramas, chiar pana astazi, una dintre principalele componente ale business-ului nostru. Este inca nucleu in multe produse pe care le vindem”.

Diferentiatorul? Faptul ca tinerii erau fascinati de modelul grafic al Apple si au montat si demontat software-urile companiei americane i-a ajutat sa scoata pe piata produse cu un design mai placut, mai usor de folosit.

Simtind gustul succesului si imbarbatati de clienti, LOGO a lansat IPO in 2000, pe Bursa din Istanbul. Era o miscare extrem de indrazneata, fiind prima companie de software care facea acest lucru in Turcia.

“Multi experti spuneau ca nu o sa reusim, ca nu avem nici cladiri, nici fabrici. A fost o nebunie. Apoi a venit IPO-ul si a avut succes nebun, am atras oameni foarte deschisi care au investit in noi”.

Si apoi, criza din Turcia…

Din pacate incantarea le-a fost scurta. Din 2001 pana in 2005 Turcia a trecut prin cea mai devastatoare criza economica din istoria moderna a statului. Aproape toate bancile locale au dat faliment, aproape toti clientii au dat si ei falimentu sau au vandut. Legile bancare s-au schimbat, devenind foarte stricte.

“Pentru noi au fost ani de stagnare. Am pierdut putere odata cu clientii nostri, am pierdut bani multi. Nu puteam avea viziune, am pierdut directie”, povesteste Tugrul.

Apoi insa, dupa mai multi ani de degringolada, le-a venit ideea salvatoare. O solutie pentru a ajuta IMM-urile sa se redreseze, sa iasa din criza: Tiger, ERP intr-o cutie. Solutie software usor de folosit, de instalat, un produs perfect pentru a da restart business-urilor care supravietuisera sau care doreau sa inceapa.

Mai putin de 40% dintre angajatii din Turcia sunt femei; la Totalsoft, ponderea este aproape egala.

Cand au crezut ca au scapat de probleme, Microsoft intra pe piata Turca, apoi, la scurt timp, Oracle, capturand parte mare din piata.

“Tin minte ca Gartner ne spunea ca gata, zilele ne sunt numarate. Mai mult, nici nu puteam vinde, deoarece companiile straine nu erau interesate de Turcia, statul fiind in recesiune”.

Partea pozitiva din toata aceasta degringolada este ca, refuzand sa “inchida obloanele”, LOGO si-a pastrat independenta complet din punct de vedere al platformelor pe care le poate folosi – nu are contract cu nicio companie majora. “Putem folosi Linux sau Windows, nu conteaza, nu suntem constransi in niciun fel. Socul crizei trecand, vanzarile au inceput sa creasca si, in 2009, am devenit numarul 1 in Turcia in ceea ce priveste ponderea investitiilor in R&D din totalul cifrei de afaceri”.

Si astfel, compania intra in a treia decada a existentei sale. Una in care au devenit si mai maturi, si mai independenti. Mai mult, Tugrul Tekbulut a inteles ca LOGO nu poate construi de una singura software de la zero, asa ca a inceput sa se uite in piata dupa alte companii care ar putea sprijini eforturile sale, complementar.

Astfel, LOGO achizitiona Coretech in 2011, companie de Software as a Service, prin care firma turceasca isi largea portofoliul de produse.

50% avans de la an la an

In ultimii ani, LOGO inregistreaza o evolutie a cifrei de afaceri de circa 50%, de la an la an, profitabiltiatea urcand si ea. “Am devenit suficient de puternici pentru a achizitiona si pe altii. Multi voiau sa investeasca in noi, sa ne cumpere, insa noi nu doream acest lucru – banii curgeau, eram foarte profitabili. La un moment dat insa, trebuie sa si accepti. Astfel, a intrat in actionariatul nostru Meditera, o companie de private equity din Marea Britanie”, spune Tugrul Tekbulut.

6 luni mai tarziu, LOGO achizitiona principalul concurent de pe piata din Turcia, Netsis, si, cu pasi siguri, se pregatea pentru expansiune regionala mai puternica.

“Compania romaneasca TotalSoft incercase sa cumpere Netsis inainte de a o face noi. Se pare ca au ales LOGO pentru ca am oferit un pret mai bun”.

In spatele cortinelor tranzactiei Totalsoft-LOGO

2016 este anul in care LOGO bate palma cu TotalSoft, cel mai mare vendor independent din Sud-Estul Europei.

“Nu am avut nicio temere in ceea ce priveste achizitionarea TotalSoft. Compania era deja de vanzare de ani buni. Initial au venit ei catre noi, in urma cu cativa ani, insa nu eram foarte siguri pe noi ca am putea sa absorbim o entitate atat de mare, inainte de a finaliza tranzactia cu Netsis”.

“Dupa un timp, am devenit increzatori si am revenit noi catre TotalSoft. Credeam ca, intre timp, au fost cumparati dar am fost surprinsi sa aflam ca nu. Pana cand am batut palma cu actionarii greci anteriori a durat destul de putin, apoi inca 3-4 luni si procesul a inceput”, spune Tugrul Tekbulut. Acesta subliniaza ca TotalSoft is va pastra denumirea, cel putin pe termen mediu.

“Provocarea mare? Sa crestem TotalSoft anul viitor la fel de repede cum a facut-o pana acum. Apoi sa atacam intai pietele din Europa de S-E, apoi Europa de Est, apoi Europa de Vest si, in final, intreaga lume!”, spune, zambind, Tugrul Tekbulut. “Daca esti producator de software este usor sa scalezi, fata de cei care ofera servicii/outsourcing”.

De ce Romania?

Romania este considerata de Tugrul “tara IT” a regiunii de Est a Europei, avand acces la un numar mare de forta de munca calificata.

“In deciziile noastre trebuie sa fim logici, foarte atenti cu banii – nu suntem Elon Musk, sa ne permitem sa visam la orice”, zambeste turcul. “Mai mult, Bucuresti este la o ora de zbor de Istanbul si avem mari legaturi culturale – am avut de-a lungul istoriei foarte multe…unele mai placute, altele nu, dar asta este istoria, n-ai ce-i face”, rade Tugrul Tekbulut.

De ce TotalSoft? Pentru ca este a doua companie majora de software IT din Europa de Est. “Poate in Polonia sunt companii mai mari, dar este mult mai departe si au o cultura diferita de a noastra. Chimia dintre noi si actionarii greci si romani ai TotalSoft a fost foarte buna, inca de la inceput”.

(CEO Grupului LOGO, stanga, si CEO pe Romania, discutand)

Mai mult, in ultimii cinci ani, TotalSoft a inceput sa produca software financiar si de-a lungul anilor s-au specializat pe verticale diferite prin Charisma – leasing, credit, energie, retail, distributie, productie, agricultura, medical.

“Speram sa devenim competitivi la nivel global cu cel putin trei dintre acestea – leasing, retail si medical. O sa unim diviziile de retail ale LOGO si TotalSoft si, dupa ce procesul se va termina, vom incepe sa dezvoltam noi produse si tehnologii.

“LOGO si TotalSoft este o achizitie foarte interesanta – construirea unei culturi transnationale; acest lucru va dura ceva timp, insa deja suntem pe drumul cel bun. Realizam competitii si team building-uri in care chemam echipe si din Romania si din Turcia, deja s-au imprietenit”.

Inainte de a cumpara noi companii...

Il intreb pe Tugrul Tekbulut daca mai cauta si in prezent companii pentru a achizitiona.

“Ar trebui sa finalizam absorbtia TotalSoft – va dura un timp acest lucru, exista bariere de limba, una dintre ele este o companie “foarte romaneasca”, una “foarte turceasca”, si trebuie sa devenim una internationala, mai ales ca o sa ni se alature si indieni, germani. Dar da, suntem deschisi catre achizitii si poate peste 6 luni as raspunde altfel la aceasta intrebare”.

LOGO nu va face nicio disponibilizare la TotalSoft, din contra, urmeaza sa angajeze un numar de 70 de oameni in perioada urmatoare.

“Suntem oameni tehnici si ne place business-ul nostru! De fiecare data cand atragem un om talentat, gasim ceva potrivit pentru el. Orice om este un asset, orice plecare este o pierdere. Incercam sa ne comportam cu angajatii nostri ca si cum ar urma sa stea o viata cu noi, sa le oferim toate facilitatile. Este o gandire sanatoasa, consideram noi”.

Mai mult, pentru a se deschide si mai mult catre studenti, TotalSoft isi va tine portile deschise 24 de ore, tinerii putand lucra si noaptea, part time, daca doresc. “Uneori un angajat part time poate sa fie mai eficient decat unul full time!”

TotalSoft va cauta in Romania sa realizeze un ecosistem de vendori, asa cum a facut si LOGO in Turcia in ultimii 30 de ani. Va fi un proces complex, insa nu imposibil.

Diferente intre IT-ul turcesc si cel romanesc

In Turcia este mult mai greu sa gasesti oameni talentati, iar cei care sunt foarte buni viseaza sa devina antreprenori de succes mondial. “Toti vor sa fie urmatorul Bill Gates! In Romania nu este la fel, ceea ce este bine pentru noi. Mai mult, scoala romaneasca de IT este foarte buna si absolventul mediu din Romania este mai bun decat cel din Turcia”.

Cum ii conving pe tineri sa stea in companie? “Le oferim o viata lejera, similara uneori cu un campus. Teren de baschet, ping pong, cafenea. Au chiar si o camera unde pot canta la instrumente muzicale”. (VEZI FOTO)

In ceea ce priveste piata de software din Romania, Tugrul Tekbulut spune ca inca nu s-au vazut esecurile, deci nu poate spune ceva concret.

In cei 30 de ani de business Tugrul a trecut prin nenumarate provocari si perioade dificile. L-am intrebat cum le-a facut fata, care este “un secret” al sau. Zambeste si imi spune ca deseori sportul este un refugiu bun. “Alerg la maratoane, urc pe munte…si incerc sa nu disper si sa nu las sa se vada ceva negativ catre colegii mei”. Imi aduce aminte de Iulian Stanciu, CEO eMag care, intr-un interviu anterior, imi spunea ca ar trebui ca din ce in ce mai multi manageri din Romania sa inceapa sa faca sport.

Te relaxeaza, te elibereaza.