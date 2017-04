Cum vacanta fostului presedinte se apropie de sfarsit, Barack Obama a anuntat ca va iesi sa vorbeasca in public pentru prima oara de cand a plecat de la Casa Alba. Obama urmeaza sa tina un discurs in fata studentilor de la Universitatea din Chicago si este programat pentru luni, la ora locala 11 dimineata, informeaza The Independent.

Discursul public al lui Barack Obama va fi despre "organizarea comunitatii si implicarea civica", dupa cum se arata intr-un comunicat trimis de biroul de presa al fostului presedinte din SUA.

Evenimentul face parte din obiectul fostului lider de la Casa Alba de a "spriji si incuraja urmatoarea generatie de lideri, condusa de consolidarea comunitatilor din tara si din lume", mai este mentionat in comunicat.

De asemenea, discursul lui Obama va fi transmis la televiziuni. Ofiterii de presa nu au mentionat daca Barack Obama va accepta intrebari din public sau va vorbi despre cum s-a descurcat Donald Trump ca presedinte SUA pana acum.

Presa locala scrie ca sotii Obama vor avea o luna aglomerata, dupa intoarcerea din vacanta. Fostul presedinte este asteptat si la o ceremonie de premiere in Boston, in Germania la o intalnire cu cancelarul Angela Merkel si sa tina discursuri private platite in SUA si Europa

Dupa investisrea lui Donald Trump la Casa Alba, Barack si Michelle Obama au mers intr-o vacanta de cateva saptamani, timp in care s-au relaxat in statiunea Palm Springs din California si in Insulele Virgine Britanice alaturi de magnatul Richard Branson.

Sursa foto: Evan El-Amin/Shutterstock.com