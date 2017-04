Statele Unite au confirmat sambata ca vor respecta programul de primire a refugiatilor convenit intre Washington si Canberra, desi presedintele Trump a catalogat in urma cu doua luni programul ca fiind unul ”prostesc” intr-o convorbire telefonica extrem de tensionata cu premierul Australiei, Malcolm Turnbull, transmite BBC News.

Acest program permite unui numar de 1.250 de solicitanti de azil din Australia sa fie primiti in Statele Unite, scrie News.ro.

In schimb, administratia australiana a acceptat sa primeasca imigranti din Guatemala, Honduras si El Salvador care au solicitat azil politic in Statele Unite.

Vicepresedintele Pence a declarat ca acest acord va fi respectat, dar nu neaparat admirat de catre actualul ocupant de la Casa Alba.

Australia are o politica extrem de controversata vizavi de solicitantii de azil, cei mai multi fiind originari din Iran, Afganistan si Irak. Odata ce ajung in apele teritoriale australiene, refugiatii sunt retinuti de autoritati si trimisi in centre de detentie din Nauru si Papua Noua Guinee.

Organizatiile nonguvernamentale au condamnat in repetate randuri conditiile de viata mizerabile din aceste centre de detentie, iar peste 100 de fosti angajati din aceste centre au lansat un apel pentru inchiderea lor.

De asemenea, o serie de documente scurse presei au atras atentia asupra abuzarii psihice si sexuale a refugiatilor obligati sa traiasca in centrul de detentie de pe insula Nauru.

Guvernul australian a dezmintit in repetate randuri orice acuzatii de abuz, insa acest program de primire a refugiatilor ar putea sa reprezinte o speranta pentru refugiatii din Papua Noua Guinee si Nauru.

Casa Alba a sustinut ca solicitantii de azil vor fi supusi unui program de evaluare extrem de dur inainte de a fi primiti in Statele Unite.

