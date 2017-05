Candidata de extrema-dreapta Marine Le Pen a obtinut 34,9% din voturi, informeaza News.ro. Potrivit unui sondaj realizat de Kantar Sofres-Onepoint la iesirea de la urne, Macron a obtinut 65,5% din sufragii, iar Le Pen 34,5%.

Institutul Elabe estimeaza ca Macron a obtinut 65.9% din voturi, iar Le Pen 34,1%, relateaza BFMTV. Rata de absenteism a fost de 25,5%, potrivit exit-pollului Kantar Sofres-Onepoint.

La 39 de ani, candidatul En Marche ! devine cel mai tanar presedinte din istoria celei de a V-a Republici. Sute de sustinatori ai lui Macron, stransi pe Esplanada de la Luvru, au aplaudat la aflarea rezultatelor si au fluturat drapele ale Frantei. Noul presedinte-ales urmeaza sa ajunga in fata multimii pentru a rosti un discurs.

La Chalet-du-Lac, in apropiere de Bois de Vincennes, sustinatorii lui Le Pen, in numar relativ mic, au cantat imnul Frantei dupa ce au fost publicate exit-polluri.

PORTRET: Emmanuel Macron, un OZN politic, ”nici de dreapta, nici de stanga”

Emmanuel Macron, in varsta de 39 de ani, fara partid si care nu a mai fost ales in vreo functie, reprezentantul centrului, a castigat alegerile prezidentiale din Franta, potrivit exit-pollurilor, si este noul lider de la Elysee, cu intentia ferma de a zgudui clivajele traditionale, scrie AFP.

Primit cu o anumita condescendenta de catre politicienii profesionisti din toate taberele, criticat din cauza unei presupuse lipse de claritate a proiectului sau, fostul ministru al Economiei al presedintelui socialist Francois Hollande (august 2014-2016) si-a exprimat duminica seara satisfactia, in discursul pe care l-a sustinut in fata sustinatorilor sai, ca a ”schimbat fata vietii politice franceze”.

Inca un necunoscut in urma cu cateva luni, cel care vrea sa devina ”presedintele patriotilor in fata amenintarii nationalistilor” a intrat in campanie fara experienta de a fi ales, a intrat in plutonul favoritilor, iar apoi s-a clasat primul in turul intai, mizand pe ”schimbarea softului”.

Favorizat de problemele candidatului dreptei Francois Fillon - inculpat in urma unui scandal de presupuse angajari familiale fictive -, acest nou venit, care arata ca un ginere ideal, a urcat treptat in sondaje.

Un produs pur al scolilor de elita franceze, acest fost bancher de afaceri a intrat in politica in 2012, ca si consilier al presedintelui Hollande. Din aceasta experienta in umbra puterii, urmata de doi ani in postul de ministru al Economiei, el a spus ca a tras invatatura majora a ”disfunctionalitatii” sistemului politic actual.

”Eu cred ca Macron a avut intuitia, tocmai pentru ca venea din afara vietii politice traditionale, ca partidele de guvernamant si-au creat propriile slabiciuni, si-au pierdut propria activitate, erau, potrivit unei vorbe vechi, obosite, imbatranite”, a declarat Francois Hollande.

Aceasta intuitie il impinge pe tanarul ministru sa-si infiinteze la inceputul lui 2016 miscarea, En Marche! - sau EM, ca initialele sale -, care revendica de-acum aproximativ 260.000 de membri.

Dupa ce a demisionat din Guvern si si-a depus candidatura la presedintie, Emmanuel Macron a prezentat un program de inspiratie social-liberala.

Aproape 47 de milioane de francezi au fost chemati la urne si au putut vota la una din cele 69.245 de sectii deschise atat in Hexagon, precum si in teritoriile de peste mari ale Frantei, scrie News.ro.

Ultimele sondaje, publicate vineri, il creditau pe Macron cu 62% din intentiile de vot in al doilea tur de scrutin, fata de 38% pentru Le Pen. Acesta este cel mai bun rezultat inregistrat de candidatul de centru in sondaje realizate de institute de prestigiu, dupa primul tur de scrutin din 23 aprilie.

Soarta Uniunii Europene si a euro ar putea depinde de rezultatul alegerilor prezidentiale care au loc duminica in Franta, o victorie asteptata a candidatului pro-UE Emmanuel Macron urmand sa fie interpretata de pietele financiare ca un semn al scaderii riscurilor politice pe continent, relateaza Reuters.

Sursa foto: Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock.com