Statul Islamic a revendicat responsabilitatea atacurilor teroriste de la Londra, in care sapte persoane au murit, relateaza The Guardian, preluat de News.ro . Ministerul de Externe a infirmat, luni, informatiile potrivit carora doi romani ar fi fost retinuti in legatura cu atacul terorist din Londra.

Ministerul Afacerilor Externe a anuntat, luni, ca informatiile aparute in presa potrivit carora doi cetateni romani ar fi fost retinuti de politia londoneza in legatura cu atacul terorist din Marea Britanie de sambata noapte nu se confirma.

Conform datelor oficiale obtinute pana la acest moment, informatia conform careia doi cetateni romani ar fi fost retinuti in legatura cu incidentul de tip terorist de la Londra din 3 iunie, nu se confirma. De asemenea, precizam ca Politia Metropolitana nu detine date care sa confirme acest articol de presa Ministerul Afacerilor Externe

Reprezentantii misiunii diplomatice romane de la Londra recomanda cetatenilor romani care au informatii in legatura cu acest incident sa puna la dispozitie autoritatilor britanice toate datele si informatiile pe care le detin.

Un roman si prietena sa care locuiesc intr-un apartament in East Ham s-ar fi aflat intre cele sapte persoane arestate de politisti britanici inarmati in urma unei descinderi care ar putea avea legatura cu atentatul de la Londra, potrivit unei martore citate de The Daily Telegraph. Mathu Sivahran a declarat ca cei doi romani au fost arestati impreuna cu alti cinci barbati de culoare, dintre care unul ”imbracat in haine islamice”.

”Am vazut politisti inarmati fugind pe acopris, care au strigat «mainile sus» si i-au inconjurat. Apoi i-au scos afara pe cei cinci barbati de culoare si pe roman si prietena lui. Unul dintre tipii de culoare purta pe cap un acoperamant integral islmic. Vin destul de multi romani aici. El era un baiat dragut, linistit. Era intotdeauna un baiat bun cand comanda mancare”, a declarat o martora, pentru The Telegraph.

Pe de alta parte, era neclar daca daca aceasta perchezitie are legatura cu atentatul de sambata noaptea, scrie ibtimes.co.uk.

Doisprezece suspecti au fost arestati anterior, in urma unei operatiuni a politiei britanice inarmate la Barking.

O duba a intrat in pietoni pe London Bridge, sambata seara, catre ora locala 22.00 (duminica, 0.00, ora Romaniei), iar apoi trei barbati au iesit din masina si au injunghiat oameni in apropiere, in Borough Market.

Politia a anuntat ca cei trei barbati purtau centuri explozive false. Cei trei suspecti au fost impuscati mortal in opt minute de la primul apel de urgenta la 999.

Atacurile teroriste s-au soldat cu sapte morti si 48 de raniti.

