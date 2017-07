Editia din 2017 a clasamentului Ipsos Top Cities arata ca New York este in continuare cel mai popular oras din intreaga lume, pastrandu-si astfel titlul pe care l-a obtinut in 2013, la prima editie a topului. In acest an, Abu Dhabi depaseste Londra si Paris ajungand pe pozitia a doua, iar Tokyo, Sydney si Zurich impart pozitia a cincea.

Locuitorii din 26 de tari din intreaga lume au fost intrebati care sunt orasele in care le-ar placea cel mai mult sa traiasca, sa faca afaceri si pe care sa le viziteze, avand la dispozitie o lista de 60 de orase din intreaga lume. Rezultatele celor 3 intrebari au fost agregate apoi pentru a crea Indexul Ipsos Cities.

Orasele aflate in top 5 au puncte forte unice: New York si Abu Dhabi sunt de neegalat ca locatii pentru afaceri, dar cu scoruri mai mici in ceea ce le priveste ca locuri de trait si vizitat, in timp ce Parisul este primul in topul destinatiilor turistice, dar inregistreaza scoruri relativ slabe ca locatie pentru afaceri, fara a reusi sa ajunga in top 10 din acest punct de vedere. Londra si Tokyo au profiluri mai omogene, obtinand scoruri similare pe toate cele trei dimensiuni, pe cand punctele forte ale oraselor Zurich si Sydney sunt o consecinta directa a scorurilor obtinute ca orase de top in care sa traiesti.

Sursa foto: Dreamstime.com