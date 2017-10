Sefa ICCJ sustine ca proiectul de modificare a legilor justitiei nu a beneficiat de transparenta si a incalcat dispozitiile legale care reglementeaza mecanismul de elaborare si adoptare a actelor normative.

"Proiectul legilor justitiei a constituit un amplu subiect de discutie in spatiul public in ultima perioada si este normal sa fie asa din moment ce o societate democratica nu poate functiona fara o justitie puternica si independenta. Independenta si eficienta sistemului judiciar au fost exigente pe care Romania a trebuit sa le indeplineasca si, in acest context, trebuie subliniat faptul ca, la momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, a fost instituit Mecanismul de cooperare si verificare (MCV) pentru a remedia deficientele reformei sistemului judiciar si pentru a combate coruptia", a transmis sefa ICCJ, intr-un comunicat de presa.

In ultimul raport al Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu, se subliniaza ca pentru indeplinirea obiectivelor de referinta ale mecanismului este nevoie de „o combinatie de masuri legislative si institutionale”. Or, aceasta presupune in primul rand transparenta, cooperare si dialog interinstitutional. De asemenea, mecanismul adoptarii legilor, indiferent care ar fi obiectul acestora de reglementare, presupune respectarea dispozitiilor legale in baza carora acest mecanism functioneaza.

Miercuri, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, invitat al Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului, a anuntat ca, desi urma sa vada procedura de urmat, a luat act ca trebuie sa prezinte proiectul in fata acestei comisii.

"Intregul parcurs al propunerilor de modificare a Legilor nr. 303, 304 si 317 adoptate in anul 2004, demonstreaza ca nu a existat transparenta, cooperare si dialog interinstitutional si ca nu au fost respectate dispozitiile legale care reglementeaza mecanismul de elaborare si adoptare a actelor normative, Astfel, potrivit art. 74 alin. 1 din Constitutia Romaniei, initiativa legislativa apartine, dupa caz, Guvernului, deputatilor, senatorilor sau unui numar de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot", mai sustine Cristina Tarcea.

Ministerul Justitiei si-a asumat initiativa legislativa, urmand sa propuna Guvernului modificarile celor trei legi. In acest scop au avut loc dezbateri publice si s-a initiat procedura de avizare.

"Constat ca, in loc sa fi finalizat procedura pe care si-a asumat-o, Ministrul Justitiei a luat act ca trebuie sa prezinte propunerile sale Comisiei speciale comune, constituita in baza Hotararii nr. 69 adoptata de Camera Deputatilor si Senat la 27 septembrie 2017 si publicata in Monitorul oficial al Romaniei nr. 776 din 29 septembrie 2017. Din declaratia publica a initiatorului, nu rezulta in ce calitate si in baza carei proceduri ministrul a inaintat propunerile sale Comisiei speciale.

Este adevarat ca, potrivit art. 27 alin. 2 din Legea nr. 24/2000, in cazul proiectelor unor legi complexe, care intereseaza domeniul de activitate al justitiei, se pot constitui comisii de elaborare, dar numai la nivelul Ministerului Justitiei, ceea ce nu s-a intamplat in cazul propunerilor de modificare a legilor justitiei, asumate de acest minister.

De asemenea, este adevarat ca prin Hotararea nr. 69/2017 invocata mai sus s-a constituit Comisia speciala comuna pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei, dar obiectivele acesteia sunt strict stabilite prin art. 1 si vizeaza modificarea codurilor in materie civila si penala. Doar lit. j) a art. 1 prevede ca obiectiv transmiterea catre Comisia speciala a tuturor actelor normative cu incidenta asupra justitiei, dar nu a oricaror acte, ci doar a celor aflate deja in procedura parlamentara", a transmis seja ICCJ.

Cristina Tarcea sustine ca, inaintea oricaror discutii privind continutul modificarilor propuse, se impune clarificarea cadrului legal in baza caruia vor fi discutate, pentru ca adoptarea unor acte normative - cu atat mai mult atunci cand este vorba despre legile justitiei - presupune rigoare, transparenta si previzibilitate.

Prin urmare, seja ICCJ solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului Romaniei si comisiei speciale sa permita finalizarea procedurii legale pe care si-a asumat-o ca initiator Ministerul Justitiei si sa retrimita acestuia proiectul in vederea finalizarii sale.

"Este singura solutie care ar asigura edictarea unor reglementari realiste, deoarece statutul magistratului, organizarea si functionarea instantelor, precum si a Consiliului Superior al Magistraturii presupun analize si studii de impact care nu au fost facute pana in prezent si care, potrivit legii, nu se pot realiza decat prin ministerele de resort", a conchis aceasta.

Sursa foto: bikeriderlondon / Shutterstock.com