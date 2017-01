In 1991, Ion Groza pune bazele unei afaceri cu bijuterii importate, in Ramnicu Valcea. Fiind imediat dupa Revolutie, visul fiecarui cetaten era sa devina intreprinzator, iar apetitul romanilor pentru consum era in crestere. Astazi, la 26 de ani de activitate pe piata, bijuteria Stil produce propriile bijuterii si are vanzari de aproximativ trei milioane de euro.

Ion Groza si-a implicat toata familia in afacerea cu bijuterii. Desi aveau studii economice, juridice, de marketing si management, dorinta de independenta totala I-a manat catre antreprenoriat. “La acea vreme sectorul privat era o necunoscuta pentru toata lumea, cu multe turbulente, inflatie foarte mare, dobanzile la banci cresteau galopant si, in afaceri, oricat de atent iti faceai un business plan nu reuseai sa il respecti pentru ca erau prea multi indicatori externi care se modificau imprevizibil. Mergeai pe nisipuri miscatoare. A fost destul de dificil, consider ca au rezistat cei care au avut nervii cei mai tari, cei care au perseverat si au trecut peste toate intemperiile momentului. Eu am avut avantajul si de a fi o fire cumpatata si tot profitul pe care il faceam il reinvesteam”, povesteste Ion Groza.

Au inceput cu un magazin care vindea mai multe tipuri de produse in regim de consignatie, in urma unei investitii de cateva mii de marci. Ulterior isi da seama ca trebuie sa se concentreze asupra unei singure categorii de produse si alege bijuteriile. Magazinul in care si-au inceput activitate inca functioneaza, iar in 1995 se deschide cea de-a doua unitate Stil si atelierul de productie.

“Acel an a fost o provocare, ne-am asumat un risc. Am avut dintotdeauna relatii foarte bune cu furnizorii si pentru ca am fost seriosi mai ales cu termenele de plata, am putut sa luam si marfa pe pe care sa o achitam la termene rezonabile, astfel incat sa ne extindem. Fara credit-furnizor este greu sa sustii din fonduri proprii o expansiune. Dificultati au fost destule: pe langa criza financiara internationala si economia locala s-a contractat foarte mult. Orasul nostru, Ramnicu Valcea, se baza in proportie foarte mare pe un combinat chimic care de la 15.000 de angajati a ajuns la nici 2.000. Ne-am trezit in situatia in care trebuia sa ne cautam norocul in alte parti. Si asa am ajuns sa ne extindem in orase care ni s-au parut ca au potential”, spune Ion Groza.

In prezent, familia Groza detine 25 de magazine Stil, unele dintre ele in marile centre comerciale ale oraselor Ramnicu Valcea, Brasov, Targu Jiu, Constanta, Ploiesti si Bucuresti, iar pentru anul in curs planuieste trei deschideri de magazine, dintre care doua in Bucuresti si una in strainatate.

De la importuri la productie proprie

Dupa ce au comercializat timp de patru ani bijuterii importate, familia Groza face urmatorul pas si deschide propriul atelier de productie de bijuterii. “Studiasem mult domeniul si am simtit ca trebuie sa venim cu un plus fata de cei care doar vindeau bijuterii. Realitatile practice si cerintele clientilor mi-au pus in minte o idee indrazneata, aceea de a prelucra aurul. Am investit in mijloace moderne de prelucrare si productie, ne-am specializat oamenii si am devenit una din cele mai moderne fabrici de bijuterii din Romania”, spune Ion Groza.

In prezent, 25% din produsele vandute in bijuteriile Stil sunt creatii proprii. Insa anul acesta familia Groza intentioneaza sa achizitioneze o noua linie tehnologica si sa mareasca productia proprie. “Daca imediat dupa Revolutie a existat o apetenta clara pentru produsele aduse din strainatate, acum romanii au inceput sa aiba o mai mare incredere in manopera autohtona. Este normal sa fie asa, deoarece dupa 25 de ani de experienta am reusit sa ne elliminam punctele vulnerabile si putem oferi produse la fel de bune din punct de vedere calitativ si estetic cu ale furnizorlor din strainatate”, spune Ion Groza.

Ciclul de productie a unei singure piese dureaza cateva ore, dar poate creste in functie de complexitate. In principal este vorba de topire-turnare-transformare in produs finit, atat manual, cat si cu utilaje specifice. In prezent, produc peste 200 de modele de verighete cu design Stil, prelucrate manual.

In ceea ce priveste achizita materiei prime, aurul este procurat in orice moment la cotatia internationala stabilita, iar pietrele pretioase sunt selectate de la diversi furnizori. “Este binecunoscut faptul ca atunci cand achizitionezi diamante, increderea reprezinta o componenta importanta deoarece valoarea lor este data de 3 elemente concrete: carataj, culoare, claritate. Daca la carataj lucrurile sunt clare, la culoare si claritate evaluarea poate fi una subiectiva si asta duce la plata unui pret neconform. Asadar, recomand tuturor celor care vor sa cumpere diamante sa se uite in primul rand daca brandul respectiv este unul de incredere, care sa se bazeze pe fidelizarea clientilor si nu pe castiguri imediate”, spune Ion Groza.

Cele mai bine vandute bijuterii sunt inelele si cerceii, apoi lantisoarele, urmate de bratari, brose, ceasuri si butoni. “Noi ne-am asumat o responsabilitate suplimentara, montand si pietre. Nu sunt multe companii in Romania care monteaza diamante, majoritatea comerciantilor prefera sa cumpere produsul finit din import, deoarece procedura este foarte migaloasa si necesita o atentie sporita”, spune antreprenorul.

Valorea unui bon mediu in bijuteriile stil se situeaza intre 400 si 500 lei. In 2015, a avut o cifra de afaceri de aproximativ trei milioane de euro, potrivit datelor furnizate de Ministerul de Finante, in crestere cu 10% fata de anul anterior. Pentru 2017, proprietarii bijuteriei Stil si-au targetat o crestere de 13%, sustinuta si de extinderea capacitatatii de productie.

Ce a fost si este in continuare greu in administarea unui atelier de bijuterii? In primul rand, gasirea celor mai potrivite tehnologii, specializarea oamenilor si atragerea in echipa a unor oameni pasionati, care sa puna suflet in produsul finit. “Fara pasiune nu poti scrie povesti in aur. Cea mai mare provocare este sa inovezi, sa introduci pe piata modele si concepte noi, stiind ca oamenii sunt reticenti la inceput, dar tu vrei neaparat sa fii primul care incearca lucruri noi. Pentru cei care o fac deja dupa tine, totul este mai usor, caci piata se educa. Marea satisfactie ramane a temerarului care s-a straduit sa deschida drumul. Uneori, business-ul se gandeste si cu sufletul”, considera omul de afaceri.

In ceea ce priveste comportamentul romanilor in achizitia de bijuteriilor cu pietre pretioase, Ion Groza spune ca, desi apetenta pentru diamante este in crestere, estrefoarte scazuta fata de tarile civilizate unde orice persoana are cel putin o bijuterie cu piatra pretioasa. “Romanii au invatat sa ceara certificate de autenticitate, te intreaba, se documenteaza pe Internet sau se sfatuiesc cu prietenii. Majoritatea sunt circumspecti la primul diamant, apoi devine o obisnuinta si sunt din ce in ce mai informati si mai pasionati. Se spune ca e greu cu primul diamant. Apoi exista doar bijuterii cu diamante”, incheie antreprenorul roman.