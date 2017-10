Tu ce ai face pentru a avea o viata asa cum visezi? Maria Nicolau voia sa calatoreasca si sa castige bani din asta, dar nu stia de unde sa inceapa. Asa ca o simpla cautare pe Google a rezolvat dilema. Acum, tanara traieste la propriu din calatorii in alte colturi din lume, alaturi de alti romani pentru care organizeaza retreat-uri in Bali, Barbados, Maldive sau India.

"Aveam dorinta sa fac ceva spectaculos pentru oameni, dar sa am si eu o viata frumoasa prin activitatea zilnica si sa ajut si oamenii. Si atunci tin minte ca intr-o zi, stand in pat, am luat laptopul in brate – stiam ca imi doresc sa calatoresc si ca vreau sa ajut oamenii printr-o practica spirituala – si pur si simplu am dat un search pe Google cum poti sa calatoresti si sa fii platit pentru asta", imi povesteste tanara in varsta de 28 de ani.

Maria a studiat Psihologie si Management, a lucrat in marketing si organizare de evenimente, a fost designer vestimentar timp de doi ani, dar isi dorea sa calatoreasca si sa faca bani din plimbarile in lume. Asa ca in urma cu trei ani a dat acel search pe Google si a descoperit o serie de joburi pe care le-ar putea face si si-a dat seama ca poate deveni instructor de yoga. De aici povestea ei continua in Bahamas, unde a urmat cursurile necesare pentru a preda yoga.

“La momentul acela nu aveam bani, dar eu stiam ca asta trebuie sa fac. In momentul in care iti doresti ceva cu adevarat si este drumul corect pentru tine, se aranjeaza lucrurile. Aveam o proprietate in afara Bucurestiului pe care am primit-o mostenire, nu foarte valoroasa, dar pe care ma chinuiam sa o vand de 10 ani. Si eu cu mintea de la 18 ani visam sa cumpar masina cu banii aia. In momentul in care mi-am dorit sa devin instructor proprietatea aia s-a vandut pur si simplu”, spune Maria, care in 2015 a devenit instructor de yoga.

Experienta ei in Bahamas a costat 5.000 de euro, suma cu care a acoperit toate cheltuielile timp de o luna in destinatia exotica. Insa intreaga experienta de acolo o apropiat tot mai mult catre ce visul de a calatori si a castiga bani din asta. "A fost primul contact cu o practica intensa in yoga. Acolo se traieste in ashram. Este o viata spirituala intensa. Am plecat total schimbata dupa acea experienta, eram plina de energie si de dorinta de a face orice. Cand m-am intors din Bahamas stiam drumul ideal, stiam ca o sa calatoresc din ce in ce mai mult", spune tanara, care cand s-a intors acasa si-a deschis un blog despre calatorii, unde povesteste despre experientele sale.

Nu a trecut mult timp si in octombrie 2015 tanara a plecat cu mama ei in Bali, Indonezia, o experienta in care visul devine realitate, mai ales cand te gandesti si crezi ca o sa se intample ce iti doresti.

"In Bali este destul de greu sa iti gasesti job ca strain. Eu stiam asta, dar am zis ca trebuie sa existe o cale prin care eu sa pot sa stau mai mult in acest loc. Voiam sa cunosc si atunci am mers in Ubud. Am luat primul hotel de pe Booking care mi-a aparut, am zis ca stam acolo 4 zile si dupa aceea planuiam sa inchiriem o vila (de la 200 euro/luna). Cand am ajuns acolo am vazut ca era hotelul lui Ketut, faimosul personaj fermecator din Eat, pray, love. Si era hotelul nepotului lui din curtea lui. Am ajuns la acel hotel, am vazut ca nu este deloc promovat cum trebuie, ca nu are marketingul corect, ca nu are poze. Din hotel nu puteai sa iti dai seama ca stai in locul unde statea Ketut. Nu iti oferea nimic, nicio experienta mai deosebita decat un alt hotel. Pana la urma Bali a crescut de la acea carte si acel film", povesteste tanara.

Dupa 10 zile in Bali, Maria si mama ei au fost angajate la acel hotel. Maria s-a ocupat de marketing si promovare, iar mama ei de concept, fiecare primind un salariu de 600 euro pe luna, insa cum au intampinat rezistenta la schimbare din partea balinezilor, ele au decis sa se intoarca in Romania dupa cateva luni.

Insa, visul Mariei incepuse sa prinda contur inainte sa plece din Bali: cat timp a stat acolo, tanara a creat un pachet pentru retreat in insula indoneziana in care a revenit ulterior cu un grup de 4 romani. De atunci, jobul tinerei este sa calatoreasca. Astfel, la 3-4 luni Maria organizeaza retreat-uri cu ore de yoga si calatorii pentru suflet cu grupuri de romani, in Bali si India si se pregateste pentru Barbados si Maldive.

“Orice calatorie de acest gen este un drum initiatic, fiecare trece prin niste emotii, stari interioare, printr-un proces de autocunoastere”, spune Maria, pentru care calatoriile sunt hrana pentru suflet. Desi fiecare calatorie ii aduce un comision si are un venit de 1.000 euro lunar incluzand chiria de pe un apartament, tanara spune ca nu se imbogateste momentan din ceea ce face si nu are o siguranta materiala, dar traieste din ceea ce ii place.

"Tot mai multi oameni sunt atrasi de partea spirituala si de drumul spre autocunoastere. Tot mai multi sunt interesati de calatorii si de experiente in locul lucrurilor materiale. In timp ce calatoresti mintea este prezenta, iesi din zona de confort si iti dai seama cum esti tu cu adevarat. Avem tot felul de masti acasa, dar in momentul in care calatoresti singur sau cu un grup de oameni pe care nu-i cunosti esti tu cu adevarat, vezi ce frici ai, ce iti place, ce iti displace, stai cu tine, vezi cum percepti lumea pentru ca poti sa fii in paradis si tu sa vezi ca pe un loc urat si asta tine doar de interiorul tau. Calatoriile te imbogatesc, sunt un moment in care iti distrugi toate fatetele. Esti tu cu tine", conchide Maria Nicolau.