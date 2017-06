Eficienta si succesul unei relatii depind foarte mult de modul in care oamenii comunica intre ei. Dialogul corect poate ridica barierele dintre un sef si subaltern sau dintre un parinte si fiu. Mai mult, comunicarea poate sa scoata din anonimat o persoana introvertita, careia ii e prea teama sa isi spuna ideile. Vezi mai jos cateva carti, recomandate de Business Insider, din care sa inveti trucuri utile pentru a avea abilitati foarte bune de comunicare.

1. 'Verbal Judo: The Gentle Art of Persuasion' by George J. Thompson

"Verbal Judo", scrisa de George J. Thompson, este un ghid clasic care te invata cum sa raspunzi unei confruntari, dar si sa stabilesti o relatie de cooperare, indiferent daca in fata ta se afla seful, partenerul de viata sau chiar un adolescent.

2. 'Just Listen: The Secret to Getting Through to Absolutely Anyone' by Mark Goulston M.D.

Barierele dintre oameni devin, in timp, bariere catre succes si fericire. Asadar, nu este doar o arta sa depasesti aceste bariere, ci trebuie sa stapanesti cateva abilitati cruciale. Cei care vor citi "Just Listen", a lui Mark Goulston M.D., vor invata cum sa isi asculte partenerii de dialog, cum sa transforme o persoana suparata sau agresiva intr-una calma si receptiva si cum sa foloseasca empatia pentru a acoperi o lipsa de comunicare.

3. 'Crucial Conversations: Tools for Talking When Stakes Are High' by Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan, Al Switzler

"Crucial Conversations" este o carte care ofera cititorilor "uneltele" potrivite pentru a fi pregatiti in situatii cu miza mare. Cartea te invata cum sa transformi furia si suferinta intr-un dialog puternic, cum sa vorbesti cu usurita despre absolut orice si, de asemenea, cum sa fii convingator.

4. 'Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way we Live' by Brené Brown

Cartea "Daring Greatly" a lui Brene Brown nu este despre a pierdere sau despre a castiga. Este despre curaj. Intr-o lume in care domina expresia "niciodata nu e de ajuns", iar frica a devenit a doua natura a omului, vulnerabilitatea este distrugatoare. Iar atunci cand esti vulnerabil, creste riscul de a fi criticat si de a fi ranit.

Insa, daca facem un pas inapoi si ne examinam viata, vom vedea ca nimic nu este mai incomod si mai periculos decat sa stam "in afara" vietii noastre, intrebandu-ne cum ar fi daca am avea curajul sa intram in "arena". "Daring Greatly" este un exercitiu extrem de bun despre cum ar fi daca am permite sa fim vazuti si sa iesim in evidenta.

5. 'Thanks for the Feedback: The Science and Art of Receiving Feedback Well' by Douglas Stone

Ne miscam intr-o lume in care fiecare vrea sa dea un feedback. Sefii, colegii, familia, prietenii, cu totii au "sugestii" despre cum ar trebui sa ne comportam in familie sau in societate. Feedback-ul, oricat de tare ne ingrozeste atunci cand il primim, este foarte util pentru a avea relatii sanatoase si pentru a construi relatii profesionale durabile.

Cartea "Thanks for the Feedback" explica de ce este crucial, si chiar provocator, sa primim feedback si ne invata cum sa acceptam cu gratie si curiozitate comentariile, evaluarile, sfaturile pe care nu le-am cerut niciodata.

