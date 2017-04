Daca 2015 a constituit anul in care piata rezidentiala a cunoscut o revigorare, 2016 poate fi considerat cel mai bun an din istoria moderna a acestui sector, cu un numar record de tranzactii incheiate si noi unitati afate in constructie. In acelasi timp, indicele de accesibilitate a unei noi locuinte calculat de catre Coldwell Banker in functie de salariul mediu pe economie, preturile medii pe metru patrat si cursul de schimb, a atins, la inceputul acestui an, cea mai redusa valoare de pana acum.

Sub umbrela incertitudinii date de prelungirea sau nu a programului guvernamental Prima Casa, precum si din cauza reactiei initiale a institutiilor de creditare in ceea ce priveste Legea darii in plata, care au inasprit termenii de acordare a creditelor ipotecare, s-a ajuns la epuizarea rapida a capitalului rezervat pentru Prima Casa, iar cererea a atins noi varfuri.

Ca urmare, accesibilitatea tot mai ridicata a unei noi locuinte si cererea ridicata au stimulat din ce in ce mai multi investitori sa-si indrepte atentia asupra sectorului rezidential. Astfel, 2016 a marcat o crestere semnificativa a numarului de proiecte rezidentiale dedicate clasei de mijloc - caracterizate de un amplasament bun in oras, suprafete comparativ similare cu unitatile locative vechi. In acelasi timp, au aparut si noi poli de dezvoltare rezidentiale in Capitala si proiecte mixte de locuinte si spatii de birouri.

In ceea ce priveste indicele de accesibilitate al unei locuinte nou construite, daca in anul 2008, un roman care incasa un venit echivalent salariului mediu brut pe economie avea nevoie de pana la 32,8 ani (aproape 395 de salarii medii) pentru a reusi sa isi cumpere un apartament cu doua camere (de cel mult 50 metri patrati), in 2017 situatia s-a imbunatatit substantial. Astazi, achizitia unei locuinte cu doua camere necesita pana la cel mult 114 salarii medi pe economie sau o perioada de pana la 9 ani si jumatate.

Coldwell Banker Romania este una dintre cele mai mari companii de consultanta imobiliara din Romania dupa ultimele rezultate financiare oficiale si compania cu cea mai extinsa activitate pe segmentul rezidential, fiind reprezentantul local a uneia dintre cele mai cunoscute companii imobiliare la nivel mondial. Compania ofera servicii de consultanta, brokeraj si management al proprietatilor imobiliare pe toate segmentele pietei: rezidential, birouri, industrial, terenuri si investitii.

Sursa foto: nednapa / Shutterstock