Mark Zuckerberg si-a cerut public scuze,cu ocazia sarbatorii evreiesti Iom Kipur, intr-o postare pe Facebook, celor care au fost afectati in ultimul an de mai multe actiuni desfasurate pe platforma Facebook, actiuni ce au incurajat dezbinarea populatiei.

La cateva zile dupa alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a declarat ca ar fi fost „nebunesc” sa creada ca platforma de socializare pe care o conduce sa fi avut o influenta semnificativa in rezultatele alegerilor. Zuckerberg a facut de-a lungul timpului mai multe declaratii privind acest subiect, iar in cadrul sarbatorii evreiesti Iom Kipur din acest an, fondatorul Facebook si-a cerut public scuze pentru „cei pe care i-a ranit anul acesta” si a declarat ca va incerca sa faca lucrurile mai bine, conform theverge.com.

Facebook a fost in centrul atentiei in ultimele saptamani dupa ce au aparut mai multe informatii, conform carora companii rusesti au cumparat publicitate pe platforma creata de Mark Zuckerberg si au organizat mai multe campanii de sustinere a presedintelui Trump in timpul alegerilor prezidentiale din 2016. In plus, se pare ca a fost dezvaluit si faptul ca grupurile care incita la ura pot face advertising care sa ajunga la utilizatorii care sustin antisemitismul.

Mai multe publicatii straine au scos in evidenta faptul ca intreaga platforma trebuie sa fie imbunatatita in asa fel incat sa opreasca raspandirea stirilor false si abuzurile care se regasesc in continutul acesteia. Mai multe platforme de socializare si-au manifestat neutralitatea in ceea ce priveste modul de gandire si credintele manifestate de utilizatori, dar subestimarea felului in care aceste idealuri pot fi subminate, a dus la un impact considerabil asupra lumii.

Sursa foto: catwalker / Shutterstock