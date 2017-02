Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat noi criterii pe care companiile care se listeaza pe AeRO vor trebui sa le indeplineasca pentru a accesa aceasta piata. Acestea vor intra in vigoare incepand cu 15 februarie 2017.

Potrivit deciziei BVB, companiile vor fi incluse in categoria AeRO Premium in baza unor criterii de lichiditate si de mentinere a comunicarii cu investitorii.

Pentru mai multa transparenta in relatia cu investitorii, emitentii ale caror actiuni vor fi incadrate in categoria AeRO Premium vor trebui:

sa includa pe pagina de internet a companiei o sectiune dedicata relatiei cu investitori.

sa intocmeasca si sa transmita rapoarte periodice trimestriale in termen de maxim 60 de zile de la incheierea perioadei de raportare care sa contina cel putin bilantul contabil, contul de profit si pierderi (in conformitate cu reglementarile aplicabile raportarilor interimare).

sa utilizeze platforma IRIS pentru transmiterea si publicarea rapoartelor si comunicatelor.

sa respecte termenele asumate in calendarul de comunicare financiara transmis la inceputul fiecarui an.

Piata AeRO a fost infiintata in februarie 2015, iar categoria Premium a fost introdusa in februarie anul trecut. Printre cele mai importante companii listate pe AeRO sunt Argus Constanta, Bittnet Systems, Life is Hard si Braiconf Braila.