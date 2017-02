Bittnet Systems, unul dintre cei mai "generosi" emitenti de pe Bursa de la Bucuresti (pe piata AeRO), a incheiat anul 2016 cu un profit de 1,16 milioane lei, mai mare cu 12% fata de 2015. Rezultatul trebuie insa pus in context, pentru ca in 2015, primul an la cota bursei, Bittnet a inregistrat un profit financiar de aproape jumatate de milion de lei, ca urmare a infuziei de capital din partea Carpathia Capital, odata cu listarea.

Prin urmare, excluzand acest element nerecurent (banii intrati in companie prin listare), rezultatul din 2016 poate fi tradus ca o crestere de peste doua ori a profitului net. De altfel, profitul din exploatare, adica castigurile din business-ul de baza al companiei (training si integrare IT), a explodat anul trecut, crescand de la 742.000 lei la 1,69 milioane lei (227% crestere).

In ceea ce priveste veniturile obtinute pe cele doua mari segmente de business, training-ul IT are o evolutie accelerata, incasarile fiind mai mari anul trecut cu 46%, pana la 5,4 milioane lei, in timp ce solutiile de integrare IT au adus volume de 8,25 milioane lei, dar tendinta de crestere este mai temperata (19%).

De altfel, oficialii companiei mentioneaza in informarea transmisa actionarilor odata cu bilantul pe 2016 ca principalul factor de crestere a profitabilitatii a fost cresterea gradului de ocupare in sali in cadrul claselor de training.