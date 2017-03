Administratorii de fonduri din Romania recunosc ca fondurile de investitii in obligatiuni au fost un motor de crestere “la indemana” pentru industria care a ajuns in prezent la active de aproape 5 miliarde de euro, dar subliniaza ca vor sa convinga din ce in ce mai multi clienti sa isi mute o parte din bani catre fondurile de actiuni, mai riscante, dar care totodata au adus castiguri substantiale in ultimii ani.