Guvernul ar trebui sa profite de optimismul ridicat al investitorilor din pietele financiare globale, dar si de situatia macroeconomica foarte buna a Romaniei pentru a lista acum Hidroelectrica pe bursa, a declarat, in cadrul conferintei The New Market, Marius Dan, director relatii cu investitorii in cadrul Fondul Proprietatea.

Guvernul trebuie profite de contextul macroeconomic si de contextul excelent din pietele financiare globale pentru a finaliza listarea Hidroelectrica cat se poate de repede; este o oportunitate deosebita pe care o avem in momentul de fata. Toti investitori straini cu care discutam acum stiu ca in Romania urmeaza un IPO major, iar toti ne intreaba cand va avea loc - Marius Dan

Bursa de Valori Bucuresti a urcat anul acesta cu 11,5%, una dintre cele mai bune evolutii din lume, urmand trendul pozitiv inregistrat la nivel global, acolo unde in ultimii opt ani pietele dezvoltate sunt in crestere, o parte din ele atingand noi maxime istorice. De asemenea, economia Romaniei a urcat 4,6% in 2016, una dintre cele mai mari rate de crestere din UE, iar anul acesta Comisia de Prognoza mizeaza pe un plus de 5%.

“Vorbim mult despre listarea Hidroelectrica pentru ca fara aceasta companie promovarea Romaniei la statutul de piata emergenta de catre MSCI este dificila. Trei companii romanesti indeplinesc sau vor indeplini criteriile cantitative impuse de agentie, dupa ce Fondul Proprietatea a marit free-float-ul Romgaz si Petrom prin vanzarile de actiuni realizate, indeplinindu-se astfel criteriul minim de eligibilitate. Totusi, indeplinirea acestor criterii trebuie sa fie ireversibila, iar cu doar trei companii nu se poate garanta acest lucru, fiind astfel nevoie de Hidroelectrica”, a explicat reprezentantul Fondul Proprietatea.

Potrivit acestuia, fondurile de investitii care investesc in pietele emergente au in administrare active in valoare totala de 1.500 miliarde euro, comparativ cu doar 75 miliarde euro – averea fondurilor care se concentreaza pe pietele de frontiera.

