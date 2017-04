Legislatia in vigoare privind piata de capital protejeaza investitorii in piata de capital, dar pentru o protectie completa ar fi nevoie de o specializare a completelor de judecata in domeniu, considera Radu Voloaga, avocat specializat in piata de capital.

Invitat la emisiunea Profesionstii in Investitii, acesta a declarat ca ar fi foarte mare nevoie de specializarea judecatorilor in domeniul pietei de capital, atata timp cat exista complete specializate in multe alte ramuri ale dreptului. “Legislatia aferenta este specifica, exista prevederi care se completeaza cu legea societatilor comerciale si avem nevoie de judecatori care sa inteleaga foarte bine domeniul si sa dea solutii diferendelor care, inevitabil, apar in practica. Este nevoie de o initiativa la nivel legislativ care sa duca la formarea unor complete specializate, ar ajuta foarte mult la cresterea increderii in piata”, a mai spus Radu Voloaga.

Din punctul sau de vedere, investitorii sunt protejati de legislatia locala si europeana, care stabileste in mod clar drepturi ale detinatilori de valori pe piata reglementata, dar si obligatii ale emitentilor si intermediarilor.