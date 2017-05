"Atat la Londra cat si la New York sunt doua evenimente pe care le organizam an de an pentru a promova Fondul Proprietatea, piata de capital locala si inclusiv Romania. Am fost foarte bucurosi se vedem ca, de la an la an, numarul investitorilor institutionali care participa la aceste evenimente este in crestere, ceea ce arata ca Romania este foarte interesanta pentru investitorii straini. Acest lucru a fost si reflectat oarecum in performanta pietei de capital de la inceputul acestui an, deoarece companiile listate au avut rezultate foarte bune", a declarat Marius Dan.

In opinia sa, orice ordin de cumparare trimis de acesti investitori pentru companiile listate din Romania este important. "Au fost interesati, bineinteles, sa afle mai multe informatii despre rezultatele companiilor si de listarea Hidroelectrica, care ar trebui sa fie cel mai important eveniment al pietei de capital. Speram in continuare sa fie listata in acest an. Alte subiecte de interes au fost legate de modificarile in Consiliul de Administratie al companiilor de stat, iar la nivel macro de perspectivele bugetului Romaniei in 2017. Exista anumite semne de intrebare cu privire a deficitul bugetar".

Astfel, arata Marius Dan, "intrebarile investitorilor institutionali s-au axat pe dividendele pe care companiile de stat le-ar putea plati in 2017 din profitul aferent anului 2016 si cum contribui aceste dividende la echilibrarea bugetului si de a preveni orice potentiala depasire a nivelului de 3%. Altfel, investitorii institutionali straini vor sa afle si despre alte companii din Romania care pot fi listate".

Managerul Franklin Templeton adauga ca la evenimente mentionate "au participat si companiile Aeroporturi Bucuresti, Portul Constanta si Sarom, trei companii care sunt pregatite de a fi listate pe Bursa. Asadar, investitorii nu vor sa vada doar o companie, ci un calendar de listari. Acest lucru, bineinteles, va contribui la obiectivul anuntat de Guvern si anume trecerea pietei de capital din Romania la nivelul de piata emergenta. Fara listarea Hidroelectrica si fara un calendar clar de alte listari, este foarte greu de imaginat ca piata de capital din Romania va fi promovata la alt statut in afara de cel de piata de frontiera".

El spune, de asemenea, ca ramane optimist in special in ceea ce priveste listarea Hidroelectrica in 2017. "Nu sunt foarte multe decizii astfel incat compania sa fie listata pana la finele acestui an. Pana la urma, tine de prioritatile si dorinta Guvernului de a merge mai departe cu aceasta listare si de a accelera calendarul, pentru ca altfel este foarte greu de imaginat ca Hidroelectrica poate fi listata pana in luna decembrie".

In ceea ce priveste celelate companii, Marius Dan considera ca "este foarte greu de imaginat o listare, pentru ca nu a fost luata nici o decizie in privinta acestora. Ceea ce se poate intampla si sa ofere o vizibilitate mai ridicata este ca Guvernul sa ia decizii favorabile acestor listari. Este foarte clar ca aceste companii, precum Hideoelectrica, Nuclearelectrica sau Romgaz, sunt companii de improtanta strategica pentru Romania".