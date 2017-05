Ofera publica initiala (IPO) Digi Communications s-a inchis cu succes, compania anuntand investitorii institutionali ca pretul de IPO va fi de 40 de lei/actiune. Pretul este cu 28% mai mic decat nivelul maxim anuntat in prospect (56 lei), acesta fiind format in functie de ordinele de subscriere trimise de institutionali.

UPDATE: La jumatatea zilei de joi, Digi a confirmat oficial ca pretul de oferta este de 40 lei/actiune.



"Suntem foarte multumiti de raspunsul puternic venit din partea investitorilor de retail si institutionali, inca de la momentul la care am facut anuntul cu privire la Intentia de Listare pe Bursa de Valori Bucuresti. Aceasta Oferta Publica Initiala reprezinta un pas important pentru evolutia DIGI, investitorii obtinand astfel acces la un lider atractiv in industrie, cu o crestere structurala stabila. Suntem de parere ca sprijinul puternic venit din partea investitorilor reprezinta un testimonial cu privire la soliditatea activitatilor noastre existente si a perspectivelor noastre de crestere pe viitor. Asteptam cu nerabdare admiterea la tranzactionare preconizata pentru data de 16 mai", a declarat, intr-un comunicat de presa, Serghei Bulgac, CEO Digi.

“Pretul este format in functie de nivelul la care au subscris cei mai multi investitori institutionali, ceea ce inseamna ca 40 de lei a fost considerat de catre intermediari nivelul optim pentru vanzarea intregii oferte. Daca de exemplu s-ar fi vrut o suprasubscriere ridicata pe transa institutionalilor, pretul ar fi putut sa fie coborat chiar mai mult de atat”, a explicat reprezentantul unui fond de investitii.

Stabilirea pretului de 40 de lei, cu mult sub nivelul maxim de 56 de lei specificat in prospect, poate parea ciudata in conditiile in care pe transa investitorilor de retail s-au inregistrat ordine de 3,4 ori mai mari decat intreaga oferta de actiuni, toate fiind plasate la un nivel de 56 lei/actiune.

Totusi, intermediarii ofertei nu aveau cum sa realoce mai mult de 5% din intreaga oferta din transa institutionalilor in transa de retail, lucru pe care de altfel l-au si facut cu o seara in urma, cand Digi a anuntat ca 1.087.206 actiuni (echivalentul a 5% din IPO) vor fi transferate in transa micilor investitori .

Digi nu a facut inca public nivelul exact al subscrierilor inregistrat pe transa investitorilor institutionali.

Pretul de 40 de lei/actiune, sub maximul din prospect, confirma in buna masura estimarile facute de analisti anterior, care mentionasera ca Digi este o actiune scumpa, dar cu perspective pe termen lung.