Conpet (COTE) si Fondul Proprietatea (FP) sunt singurele companii listate romanesti care au acordat dividende in fiecare din ultimii cinci ani si care nu au redus niciodata valoarea distributiilor anuale de bani pe care le-au facut catre actionari. In ciuda castigurilor substantiale aduse recent de dividende, extrem de putine companii de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) se pot lauda cu o politica stabila a distributiilor de numerar.

Romania este pe primul loc in lume din punct de vedere al randamentelor aduse de dividende in acest an, cu un castig mediu ce depaseste 7% in cazul celor 13 companii din indicele BET. Totusi, foarte putine companii au reusit in ultimii ani sa fie cu adevarat predictibile in privinta dividendelor pe care le distribuie.

Astfel, chiar si companii solide, cu o crestere constanta a profitului, precum Banca Transilvania, au alternat anii cu dividende record, cu anii in care profitul a fost reinvestit, sau in care acesta a fost impartit cu actionarii sub forma actiunilor gratuite.

Doar 7 din cele mai tranzactionate 25 de companii de pe BVB au distribuit dividende in fiecare din ultimii cinci ani. Dintre acestea, transportatorul national de titei Conpet Ploiesti a marit an de an distributia, care a culminat in 2017 cand a acordat un dividend de cinci ori mai mare decat cel din 2013.

Evolutia dividendelor in ultimii 5 ani

Compania 2017 2016 2015 2014 2013 Fondul Proprietatea 0,1 0,05 0,05 0,05 0,0409 Banca Transilvania 0,0601 0,396 0 0 0 Petrom 0,015 0 0,0112 0,0308 0,028 BRD 0,73 0,32 0 0 0 Romgaz 3,82 2,7 3,15 2,57 N/A

Au fost luate in calcul companiile cele mai tranzactionate 25 de companii listate (incluse in indicele BET-XT)

