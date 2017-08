Administratorii Medlife au convocat o Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 13 septembrie, principalul punct pe ordinea de zi vizand aprobarea unei emisiuni de obligatiuni, denominate in lei, cu o rata fixa a dobanzii de maximum 4,9% si o scadenta de cel mult 7 ani. Obligatiunile in valoare de 274,2 mil. lei vor fi oferite investitorilor romani si straini prin plasament privat sau printr-o oferta publica.

Oficialii Medlife nu au specificat cu exactitate cand va fi lansata emisiunea, mentionand doar ca aceasta se va realiza in functie de conditiile de piata si de nevoile de finantare ale societatii, in cadrul unei singure emisiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, in cadrul unui program de oferta. De asemenea, administratorii le vor cere actionarilor sa aprobe si admiterea la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti a emisiunii de obligatiuni.

Fondurile care ar fi astfel atrase vor fi destinate programului de achizitii si proiectelor de tip greenfield. Medlife s-a remarcat in ultimii ani printr-o campanie agresiva de achizitie a altor spitale si companii de servicii medicale din tara.

“Dorim sa profitam de oportunitatile pe care le ofera piata si intrucat estimam ca anul viitor vor avea loc cateva tranzactii de mare anvergura, ne pregatim sa avem rolul central in consolidarea pietei. Avem marea sansa ca am efectuat achizitii de succes, ca am adus valoare considerabila tuturor actionarilor minoritari din subsidiare dupa integrarea acestora in grup”, a declarat Mihai Marcu, presedinte si CEO Medlife.

Un alt punct important pe ordinea de zi AGEA face referire la autorizarea Consiliului de Administratie Medlife pentru a majora capitalul social al companiei, prin aport in numerar, cu suma maxima de 650.000 lei, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni noi, fara ca numarul total al actiunilor noi sa depaseasca 2.600.000 actiuni. Noile actiuni ar valora 100,8 mil. lei (22 mil. euro) luand in calcul pretul actual din piata al titlurilor Medlife.

Actiunile Medlife se tranzactionau joi pe Bursa de Valori Bucuresti la un pret de 38,8 lei/unitate, compania de servicii medicale atingand astfel o capitalizare de 779,5 mil. lei.

Sursa foto: Shutterstock