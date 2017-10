Bursa de Valori Bucuresti (BVB) va imparti, incepand cu data de 10 octombrie 2017, sectiunea dedicata tranzactiilor cu actiuni de pe sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) in trei segmente diferite, unul urmand sa fie dedicat societatilor transferate de pe Bursa din Sibiu (Sibex).

Astfel noua structura cuprinde trei categorii: Categoria AeRO – Premium, AeRO – Standard si Categoria AeRO – Baza.

Cea de-a treia categorie nou introdusa, AeRO – Baza, include actiunile emitentilor care fac obiectul transferului de drept de pe sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) administrat de Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB, avand in vedere fuziunea dintre BVB si Sibex.

Aceasta masura are loc ca urmare a incetarii activitatii de tranzactionare a SIBEX incepand cu data de 9 octombrie 2017, in baza prevederilor Regulamentului 2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzactionare a valorilor mobiliare ale emitentilor in cazul inchiderii unui sistem alternativ de tranzactionare.

Inceperea tranzactionarii in cadrul ATS-BVB este conditionata de obtinerea de catre emitenti a acordului de tranzactionare al BVB.

Lista actiunilor emitentilor transferati de drept pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB in cadrul Categoriei AeRO – Baza poate fi consultata mai jos.