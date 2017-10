MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, a semnat contractul privind achizitionarea pachetului integral de actiuni la divizia de servicii medicale Polisano, unul dintre cei mai mari operatori medicali privati, conform unui comunicat transmis de MedLife miercuri Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

Infiintat in anii '90, Polisano este primul grup complet integrat in domeniul medical din Romania si include o serie de patru clinici cu laboratoare proprii situate in Bucuresti si Sibiu, un spital privat (Spitalul European Polisano din Sibiu), un centru de fertilizare in vitro si cea mai mare maternitate privata din Transilvania.

Polisano are in prezent peste 500 de angajati si a inregistrat la nivelul anului 2016 o cifra de afaceri de circa 80 milioane lei.

