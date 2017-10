SIF Banat Crisana a intrat in actionariatul Companiei Hoteliere Intercontinental Romania SA, dupa doua tranzactii in care au fost transferate in total 88,4 milioane actiuni, reprezentand 10,61% din companie.

Cele doua tranzactii insumate se apropie de valoarea de 8,4 milioane lei, potrivit datelor BVB. Tranzactiile au fost realizate la un pret de 0,095 lei/actiune.

Bogdan Dragoi, presedinte si director general al SIF Banat Crisana, a declarat pentru wall-street.ro ca aceasta tranzactie reconfirma interesul companiei pentru zona hoteliera, turistica si imobiliara. ... ...