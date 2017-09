"Acum doua saptamani, suntem intr-un proiect cu fostul ministru Pislaru, care a fost tavalit prin presa, ca tot felul de nenorociri, a fost impins afara, a fost ..si dupa aceea s-a dovedit ca e nevinovat. Si cazuri de genul asta avem nenumarate. Eu cred ca ne dorim o societate normala. O societate normala inseamna exact ce scrie in Constitutie, adica prezumtia de nevinovatie. Si pana la urma, intr-un fel sau altul, nu vedeti ca toti avem dosare penale? Ce facem, ne dam demisia toti?", a declarat Robert Negoita, citat de mediafax.ro.

„Trecand peste faptul ca nu inteleg la ce se refera cand spune ca “acum doua saptamani suntem intr-un proiect” sau despre ce “nenorociri” este vorba sau unde am fost “impins afara”, mi se pare incredibil tupeul de a incerca sa se legitimizeze pe sine sau pe oricine altcineva din PSD prin asocierea de nume cu mine. Ultima oara cand m-am vazut sau am vorbit cu Domnul Negoita a fost in 27 iulie 2016 cand in semn de deschidere pentru institutia pe care o prezida, am participat ca invitat la intalnirea Comitetului Director al Asociatiei Municipiilor din Romania. Inteleg de la dumnealui ca “s-a dovedit ca sunt nevinovat”. Nevinovat de ce? NU AM, NU AM AVUT vreodata si nu exista temei pentru vreun dosar penal pe numele meu. Nu am avut vreodata probleme cu justitia de vreun fel”, a mai scris Pislaru.

Acesta a explicat ca, inainte de a fi ministru, a lucrat in consultanta si a sprijinit dezvoltarea multor autoritati publice, precum ministere, primarii sau consilii judetene, la fel cum a facut o si pentru clientii din sectorul privat. Mai mult, Pislaru subliniaza ca a lucrat pentru cetateni, nu pentru ministri, primari sau presedinti de Consilii Judetene.

„Este de necrezut ca s-a ajuns sa se arunce cu noroi in cineva si apoi sa se spuna, “vedeti, si acesta este in mocirla cu noi”. Este doar o noua dovada de manipulare si obraznicie. Oamenii acestia ar zice orice azi sa-si scape pielea. Iar la intrebarea “Ce facem, ne dam demisia toti?", raspunsul meu este ferm si clar - Da dragilor, dati-va demisia, intrucat ne-am saturat de penali, de coruptie si de capturarea tarii. Dati-va demisia pentru a se putea curata clasa politica. Dati-va demisia pentru ca tara sa poata avea un viitor!”, a mai scris Pislaru pe reteua de socializare.