Coruptia continua sa fie o problema majora in Romania. In ciuda avertismentelor venite din partea liderilor mondiali si a oamenilor de afaceri, in Romania legile continua sa nu fie implementate eficient si se schimba des, coruptia este institutionalizata, averile politicienilor nu sunt facute publice, iar transparenta in achizitiile publice lipseste in cele mai multe cazuri. In cifre, realitatea arata astfel: 1 din 10 parlamentari si 1 din 5 primari din Romania sunt urmariti penal, trimisi in judecata, condamnati la inchisoare sau sunt in situatii de incompatibilitate si conflict de interese. Datele apartin miscarii civice Initiativa Romania .

Partidul Social Democrat a inregistrat un succes istoric, in 2016, atunci cand a castigat cele mai multe mandate de parlamentari (fara a avea majoritate) la alegerile parlamentare din decembrie, si cele mai multe mandate de primari din tara, la alegerile din iunie. A fost prima data cand PSD a castigat toate primariile de sector din Bucuresti.

Dupa un an cu PSD la carma tarii, datele statistice arata ca 1 din 10 parlamentari si 1 din 5 primari ai municipiilor resedinta de judet si ai Bucurestiului sunt urmariti penal, trimisi in judecata, condamnati sau in situatii de incompatibilitate si conflict de interese, potrivit Initiativa Romania. In plus,151 de parlamentari, presedinti de consilii judetene si primari ai municipiilor resedinta de judet au cel putin o problema de integritate sau au actionat sistematic impotriva statului de drept.

Pentru a avea o imagine mai clara asupra realitatii si pentru a sti mai bine cine ne reprezinta, consulta harta lipsei de integritate in Romania de mai jos.

Foto: onceinromania.ro

Astfel, judetele cu cei mai multi politicieni cu probleme de integritate sunt Valcea, Bihor, Olt, Dolj, Timisoara, Prahova, Bacau, Iasi, Constanta. Judetele cu cei mai putini politicieni cu probleme de integritate sunt Bistrita-Nasaud, Neamt, Vrancea, Arad, Caras-Severin, Mehedinti.

Au fost luati in calcul doar parlamentarii, presedintii de consilii judetene si primarii capitalelor de judet care sunt implicati in dosare penale, incompatibili sau in conflict de interese sau cu initiative impotriva statului de drept.

PSD, partidul cu cei mai multi parlamentari penali

Dupa alegerile din decembrie 2016, PSD si ALDE au format majoritatea parlamentara, iar liderii lor, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sunt cei care fac si desfac guverne dupa bunul plan. Cele doua partide sunt si cele care contribuie la numarul total de parlamentari cu probleme de integritate. Potrivit unui grafic realizat de Initiativa Romania, din numarul total de parlamentari cu probleme de integritate, 61% sunt de la PSD, 14% sunt de la ALDE, 9% sunt de la PNL, 7% sunt de la PMP, 5% de la UDMR si 4% de la minoritati.

Din numarul total de parlamentari cu initiative impotriva statului de drept, tot PSD are cei mai multi politicieni. Statistica arata in felul urmator: PSD, 56%, PNL, 17%, ALDE, 10%, UDMR, 9%, minoritati 6%, PMP, 2%.

In prezent, in Romania sunt 465 de parlamentari, dintre care 221 sunt numai de la PSD. Potrivit datelor verificate de Initiativa Romania, PSD are cei mai multi parlamentari cu probleme de integritate, 34 din 221.

Procentual, ALDE este pe primul loc in topul partidelor cu parlamentari care au probleme de integritate. 27,6% dintre parlamentarii ALDE sunt urmariti penal, trimisi in judecata, condamnati sau sunt intr-o situatie de incompatibilitate sau conflict de interese. Pe locul doi se afla PSD cu 15.4%.

Foto: onceinromania.ro

PSD, cei mai multi parlamentari cu initiative impotriva statului de drept

Partidul Social Democrat are cei mai multi parlamentari cu initiative impotriva statului de drept: 61 din totalul de 221 parlamentari, potrivit miscarii civice Initiativa Romania.

Procentual, ALDE este pe primul loc din topul partidelor cu parlamentari cu initiative impotriva statului de drept. 37,9% dintre parlamentarii ALDE au initiat sau votat legi care slabesc independenta justitiei sau a luptei impotriva corputiei sau au blocat anchete penale.

Foto: onceinromania.ro

Datele prezentate de Initiativa Romania se bazeaza pe informatiile furnizate de Directia Nationala Anticoruptie, Ministerul Justitiei, Agentia Nationala de Integritate, portalurile instantelor de judecata.

Sursa foto: Agerpres / Grigore Popescu