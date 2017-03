Numarul locuintelor noi livrate in Bucuresti a crescut cu aproape 20% in 2016, ajungand la 13.000, un nivel similar urmand sa fie inregistrat si anul acesta, a estimat Gabriel Voicu, directorul Diviziei New Homes al Coldwell Banker Affliliates of Romania, in cadrul conferintei (Re)Construct 2017.

“In zona Bucuresti si imprejurimi, estimam ca numarul locuintelor noi finalizate in 2016 a ajuns la aproximativ 13.000, comparativ cu 11.082 in 2015 si 5.790 in 2012, la startul revenirii pietei. Exista un optimism in piata, insa eu raman in zona de optimism moderat. Ma astept ca in 2017 sa avem un numar similar de unitati livrate, adica 13.000”, a declarat Gabriel Voicu.

Reprezentantul Coldwell considera ca in acest an una dintre cele mai importante cresteri va fi inregistrata in zona locuintelor din segmentul middle market, ca urmare a aparitiei celui de-al doilea val de cladiri de birouri. “S-a vorbit despre lipsa de infrastructura in Bucuresti. In aceste conditii este normal sa iti doresti sa locuiesti acolo unde ai si locul de munca, in nordul si vestul orasului, mai ales ca acele zone sunt unele bune pentru locuinte”, a mai adaugat Gabriel Voicu.

Din 2018, Voicu anticipeaza ca in zona Bucuresti va aparea si un numar semnificativ de proiecte integrate de case, in conditiile in care in prezent numarul acestora este extrem de redus.

Foto: Ovidiu Udrescu