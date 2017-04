In ciuda contextului social si politic actual, in 2016, in principalele orase din Romania, dezvoltarea imobiliara si, in special, cea rezidentiala, a cunoscut cea mai mare amploare din perioada postdecembrista. Mai mult, nevoia imobiliara a populatiei si cererea pentru locuinte premium in orasele mari s-au imbinat in cifre record pentru ultimii ani.

Acest trend ascendent din ultimii 5-7 ani cu cresteri de 11% in care s-a inscris deja piata rezidentiala de la noi este benefic nu doar pentru investitorii in imobiliare, ci inclusiv pentru consumatori. Iar in cadrul acestor cifre nu a fost luat in calcul numarul de tranzactii incheiate deja pentru noi locuinte. Interesant este ca se remarca astfel, la nivelul marilor orase, o noua directie evolutiva in acest sens: conturarea tot mai pregnanta a unui nou profil de consumator, ale carui cerinte si interes pentru produsul final se indreapta deja, tot mai mult, dinspre locuintele vechi si obisnuite, „de masa”, inspre cele premium, care sa merite, la randul lor, o investitie pe termen lung.

Capitala - in plin avans pe piata de apartamente premium

Cum e de asteptat, tranzactiile din sectorul imobilelor de lux din capitala sunt in plina crestere, in ciuda preturilor din ce in ce mai ridicate fata de cele de pe piata de profil din alte orase mari ale tarii. Spre exemplu, pentru zonele rezidentiale din cadrul orasului, concentrate in jurul corporatiilor si institutiilor straine, cum ar fi cele din cartierele de nord (Floreasca, Dorobanti, Kiseleff, Primaverii, Soseaua Nordului, Baneasa, Pipera), destinate celor cu venituri mari, preturile variaza intre 2000 de euro/mp si chiar peste 5000 euro/mp util, in functie si de stadiul de finisare al imobilului sau de tipul de arhitectura. Comparativ, in cartierele din afara Bucurestiului, acelasi tip de locuinte se situeaza in intervalul 1000 si 1500 euro/mp.

Profilul consumatorului pentru astfel de proiecte din interiorul capitalei este conturat, prin urmare, de straini si diplomati, oameni de afaceri, stabiliti de regula in Romania impreuna cu familia. Totodata, aceste tipuri de proprietati reprezinta adesea achizitii in vederea investitiei pe termen lung, astfel ca, prin inchiriere, anual, o proportie de 5%-7,5% din valoarea totala in euro a locuintei devine amortizabila.

Cluj-Napoca, orasul care depaseste capitala inclusiv pe piata rezidentiala

Cluj-Napoca se afla in plin proces de inovare, boom economic si dinamica in privinta antreprenoriatului. Aici s-au concentrat nu doar universitati cu renume, companii mari, dar se constata si o mare diversitate pe piata muncii, nu doar in domeniul IT, pentru care orasul a fost deja numit Silicon Valley al Transilvaniei. E orasul din Romania in plina dezvoltare in care inclusiv veniturile in randul populatiei ating niveluri mai ridicate si, implicit, cerintele mai degraba pentru calitate sunt si ele mai mari.

Astfel, Cluj-Napoca lasa in urma nu doar capitala, ci si celelalte orase, inclusiv in ceea ce priveste proiectele rezidentiale premium. O spun si preturile de tranzactionare mult mai mari, cu 25% fata de preturile de pe piata imobiliara din celelalte mari orase, adesea inclusiv fata de capitala. Tot aici se constata un numar ridicat de achizitii rezidentiale inca din stadiul de proiect. De asemenea, foarte multe astfel de proprietati sunt cumparate in scop investitional.

Brasov atrage investitii in locuinte de lux prin prisma turismului

Brasov e un alt oras transilvanean in plina dezvoltare pe piata de profil. Aici, investitorii mizeaza in primul rand pe palierul turistic al orasului, dar inclusiv sectorul industrial si tehnologic este in proces de reinflorire, ceea ce face ca preturile pentru locuinte premium sa ajunga pana la 1750 euro/mpu.

De asemenea, apropierea de capitala, dar si de Valea Prahovei, precum si mediul inconjurator deosebit care cuprinde una din principalele atractii turistice din zona montana de la noi, fac din orasul la de la poalele Tampei un centru care sa merite tot mai mult investitia, an dupa an. Mai mult, Universitatea Transilvania din Brasov, precum si alte institutii de invatamant din zona isi contureaza deja un loc de frunte la nivel de absolventi care sa se incadreze intr-o industrie de servicii cat mai diverse.

Timisoara, mai aproape de Occident

Si in Timisoara se remarca o amploare pe acest palier. Standardele de viata ridicate, dezvoltarea la nivel universitar, precum si diversificarea pietei muncii au consecinte in privinta pozitionarii de rezidente premium cat mai aproape de zona centrala, pentru facilitarea accesului la marile centre comerciale si la principalele mijloace de transport in comun.

In plus, Timisoara a fost deja desemnata Capitala Europeana a Culturii in 2021, ceea ce determina un si mai mare interes privind investitia in imobiliare in aceasta zona. De asemenea, pozitionarea geografica a orasului, la contact cu Ungaria si Serbia, atrage investitia in zona din partea cat mai multor straini.

Arad creeaza pol de crestere economica si investitie imobiliara alaturi de Timisoara

La circa 60 de kilometri distanta de Timisoara, Arad formeaza deja o axa de dezvoltare cu capitala Banatului pe zona de vest a tarii, in principal in sectorul de export, ceea ce atrage deja atentia investitorilor. Si aici se constata o inflorire si o crestere in ceea ce priveste cererea pe segmentul rezidential premium.

In Arad se remarca constructii imobiliare moderne, ultracentrale, cu o arhitectura inedita si spatii ergonomice bine gandite, nu doar ca aspect, ci si ca functionalitate, destinate generatiilor de familii tinere. Aici, investitorii au venit cu o nota de originalitate si un produs premium aparte, inspirat de arhitectura nordica si avangardism. De pilda, in complexul principal din centrul orasului se disting singurele constructii premium pentru locuinte, din aria vestica a tarii, cu 1400 mp de gradini suspendate. Astfel, cladirile noi clasa A din centrul orasului depasesc chiar si locuintele de calitate superioara din Timisoara. Achizitia de spatii de locuit de top in scop investitional in acest oras este incurajata in special de granita cu Ungaria si de proximitatea cu Timisoara, pe care, la nivel de investitii in rezidente premium incepe sa o depaseasca.

Noua generatie de clienti pentru piata rezidentiala din Romania, cerintele tot mai pretentioase privind zonele de locuit, dezvoltarea de industrii care necesita parteneriate straine, investitorii care au inteles cum sa se adapteze solicitarilor tot mai exigente ale cumparatorilor, determina o evolutie tot mai intensa a pietei rezidentiale premium din orasele mari. Ceea ce se distinge insa ca fapt tot mai pregnant pe piata de profil autohtona este constituit de tendinta publicului vizat de a achizitiona locuinte premium in scop investitional. In acest sens, o caracteristica aparte este data de orientarea tot mai multor cumparatori din Bucuresti inspre procurarea de imobile de calitate premium in celelalte orase mari care incep sa depaseasca deja capitala in privinta dezvoltarii imobiliare.