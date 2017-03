Dezvoltatorii au uitat de criza si au reinceput investitiile imobiliare in proiecte de viitor, acestia intensificandu-si activitatea in toate sectoarele de activitate ale pietei, arata un raport al companiei de consultanta Activ Property Services.

Potrivit acestora, stocurile livrate la finalul anului trecut au atins valori record ale ultimilor 5 ani, inregistrandu-se cresteri de 11% pentru piata rezidentiala, +39% pentru stocul nou de centre comerciale, in timp ce suprafata de birouri finalizata in Bucuresti a fost de 4 ori mai mare fata de 2015.

Dezvoltatorii centrelor comerciale, in plin proces de expansiune: stocul a depasit 3 mil. mp

O suprafata inchiriabila de 205.900 mp de centre comerciale a fost inaugurata in 2016, in crestere cu 39% fata de anul precedent. Conform datelor Activ Property Services, au fost deschise trei noi centre comerciale (ParkLake Plaza Bucuresti, Veranda Mall Obor si Piatra Neamt Shopping City), au fost realizate 5 extinderi si o modernizarea unui fost magazin universal.

Cel mai activ dezvoltator a fost, din nou NEPI, raspunzator pentru 45% din livrarile si modernizarile anului trecut.

Aproape 84% din stocul livrat in 2016 a fost amplasat in Bucuresti si alte orase (Timisoara, Constanta, Brasov, Craiova), in timp ce restul oraselor au cumulat doar 16% din livrari.

Stocul modern de centre comerciale a depasit 3 milioane mp la nivel national (3.168.850 mp), reprezentand o densitate de 159 mp / 1.000 locuitori, valoare de 3 ori mai mare decat cea inregistrata acum 10 ani.

Bucurestiul concentreaza 32% din stocul modern din Romania, depasind pentru prima data pragul de 1 milion de mp. In 2016 au fost livrate doua noi centre comerciale, avand un total de circa 100.000 mp.

Cerere uriasa in Bucuresti si in tara pe zona de birouri

Un stoc nou insumand 265.000 mp a fost finalizat in Bucuresti anul trecut, reprezentand cel mai ridicat nivel din ultimii 7 ani. Cele mai multe livrari au fost concentrate in zona de nord (65%), urmata de zona de vest (21%) si centrul orasului (14%).

Barbu Vacarescu a devenit cea mai extinsa zona de birouri din Bucuresti, cu un stoc de birouri de 371.500 m2. Zona s-a dezvoltat accelerat incepand din 2009, culminand cu livrarea a 121.000 mp de birouri anul trecut.

Cererea a atins un nivel record in Bucuresti si in celelalte orase majore din tara. Volumul de tranzactii majore de inchiriere a totalizat peste 390.000 mp in Bucuresti, consemnand o crestere de 56% fata de 2015. In afara Bucurestiului s-au inregistrat tranzactii majore cumuland peste 105.000 mp, cu un volum record in Timisoara unde volumul de inchirieri s-a dublat in 2016.

Activitate intensa in sectorul industrial: stocul a depasit 1 mil. mp doar in Capitala

Si in sectorul industrial livrarile au consemnat valori ridicate, fiind finalizat un nou stoc speculativ (destinat inchirierii) de 400.000 mp la nivel national, respectiv un stoc nou destinat uzului propriu („owner-occupied”) cu o suprafata cumulata de cel putin 125.000 mp.

Cea mai intensa activitate a fost realizata in Bucuresti. Au fost livrati 190.000 m2, stocul total existent depasind pentru prima data 1 milion mp. Aproximativ 80% din stoc este concentrat in zona de vest, la intrarea pe autostrada A1 si intersectia cu Centura.

Cererea a insumat tranzactii majore de peste 410.000 mp la nivel national, principala destinatie fiind capitala, cu 55% din volumul de inchirieri.

Peste 50.000 de noi unitati rezidentiale livrate in cursul anului trecut: ce urmeaza?

Livrarile de noi unitati rezidentiale au totalizat 52.206 unitati la nivel national conform datelor furnizate de Institutul national de Statistica. Aceasta valoare este un record al ultimilor 7 ani, dezvoltatorii fiind incurajati de cresterea cererii si a conditiilor atractive de finantare.

Cresteri ale livrarilor s-au inregistrat in majoritatea regiunilor, in special in cadrul oraselor puternic dezvoltate economic, cu o clasa medie in puternica dezvoltare. Doar in Bucuresti-Ilfov si sud-vestul Romaniei au fost consemnate scaderi ale stocului nou fata de 2015.

Raportul integral poate fi consultat aici.

Activ Property Services este una dintre principalele companii de consultanta imobiliara din Romania, activand la nivel national inca din momentul infiintarii, in anul 1993. Compania are sediul central in Bucuresti si doua birouri regionale in Timisoara si Cluj-Napoca.

Piata locala de consultanta imobiliara este dominata de nume mai cunoscute, asa cum este cazul JLL, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield Echinox, Knight Frank sau ESOP.