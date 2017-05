Conduce de aproximativ doi ani de zile operatiunile Brico Depot in Romania, unul dintre cei mai mari retaileri specializati in solutii pentru casa si gradina, grup detinut de catre britanicii de la Kingfisher, dar spune ca si-a schimbat radical opinia despre tara noastra in toata aceasta perioada si vede in anii urmatori o dezvoltare infloritoare a tarii noastre.

Inainte de a prelua activitatea locala a grupului Kingfisher, Christian Mazauric a lucrat peste 10 ani in cadrul grupului pe piata din Marea Britanie si spune ca si-a imaginat tara noastra complet diferit fata de cum a descoperit-o in ultimii doi ani si este increzator ca economia Romaniei va reusi sa ajunga la nivelul Poloniei in urmatorii ani.

“Romania este inca in urma Poloniei, dar ma astept ca in urmatorii 10 ani sa fie recuperat acest decalaj. Din punct de vedere economic mai exista mult potential care va fi recupera, iar puterea de cumparare va fi un alt factor care va creste. Din punct de vedere economic, Polonia era in urma cu 15 de ani la un nivel similar cu cel din Romania de astazi si sunt sigur ca daca isi pastreaza o directie similara in dezvoltare cu cea de acum lucrurile vor intra pe un fagas normal”, a declarat Christian Mazauric (foto cover), directorul general Brico Depot Romania, in cadrul unui interviu acordat wall-street.ro.

El a precizat ca primul lucru la care s-a gandit cand a venit in Romania a fost ca ajunge intr-o tara Est-Europeana.