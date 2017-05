Mall-ul Liberty Center, cel mai reprezentativ proiect comercial din cartierul bucurestean Rahova, a ajuns la un grad de ocupare de peste 70% in primele sase luni ale acestui an, dupa atragerea de noi chiriasi care ocupa circa 18% din suprafata totala a mall-ului.

Pana la finalul acestui an, compania de consultanta imobiliara JLL, care detine in administrare proiectul comercial, are in plan ca Liberty Center sa ajunga la o rata de ocupare de peste 80%.

Magazinul multibrand KVL By Kenvelo, Lee Cooper si Timeout, cu o suprafata de 284 metri patrati, reprezinta cele mai recente deschider din centrul comercial, reprezentand o relocare strategica a doua magazine situate in mall. Noul concept de magazin multibrand este adaptat consumatorilor zonei, cu o noua pozitionare in atriumul principal, la parterul centrului comercial.

De asemenea, retailerul de imbracaminte Colin’s a deschis pe 12 mai un nou magazin cu o suprafata de 200 metri patrati situat la parterul Liberty Center.

Casa Convenienza by Casa Magica va deschide la parter un magazin de mobila si accesorii produse in Italia, pe o suprafata de 1.380 metri patrati.

Mixul de fashion al centrului comercial este completat de doua noi magazine, fiecare avand o suprafata de 200 metri patrati, respectiv brandul romanesc de imbracaminte femei Format Lady si Raimond, multibrand de incaltaminte din piele.

Primul etaj va fi treptat repozitionat ca o zona in principal de servicii, in urmatoarea perioada fiind programate trei noi deschideri, pe o suprafata totala de 543 metri patrati, respectiv o sala dedicata sporturilor de contact, un magazin Adidas Arte Martiale si Box, prin distribuitorul Masibo Sport, un showroom si o scoala dedicate DJ-ilor, cu un studio de productie muzicala sub brandul DJ High Way.

Tot la primul etaj, se va deschide la jumatatea lunii iunie un salon de infrumusetare, ca o completare a mixului adus de operatorul de fitness Happy Gym.

Etajul al doilea aduce de asemenea noutati odata cu deschiderea cafenelei Happy Cinema in interiorul careia se vor desfasura diverse evenimente, precum concerte, lansari de carte etc.

Traficul in centrul comercial Liberty Center a crescut cu peste 10%

Noile deschideri, dar si repozitionarea si regandirea mixului de chiriasi au dus la cresterea traficului cu 13% in primul trimestru, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

“Din punct de vedere strategic, ne-am axat atat pe atragerea de noi chiriasi, cat si pe relocarea anumitor branduri deja existente, cu scopul de a oferi o experienta placuta, utila si accesibila consumatorilor. Vedem o deschidere din partea mai multor branduri in ceea ce priveste Liberty Center, care va ramane un centru comercial de proximitate. In acest sens punem un puternic accent pe zona de entertainment si targetam noi chiriasi care sa se integreze rapid acestui concept. Preocuparea echipei JLL este de a dezvolta un mix unic, strategic si adaptat consumatorilor, contractele incheiate demonstrand succesul acestui demers”, a declarat Mariana Stamate, head of property management department JLL Romania.

Centrul comercial, cu o suprafata de 25.700 metri patrati, are peste 60 chiriasi din domeniul fashion, food si entertainment. Printre chiriasii-ancora se numara Carrefour Market, Altex, Adidas, Deichmann, Sephora, Steilmann, CCC, KFC, McDonalds sau Spring Time.

Anul trecut, in cadrul centrului comercial a fost deschis un cinematograf operat de compania romaneasca HAPPYCINEMA, imediat dupa preluarea in administrare a Liberty Center de catre JLL.

De la deschidere, au fost vandute peste 70.000 de bilete de cinema, iar un plus important a fost adus prin dezvoltarea unui continut alternativ dedicat atat adultilor cat si copiilor. Evenimentele reprezinta un alt instrument de atragere a bucurestenilor in centrul comercial.

JLL mai are in administrare proprietati imobiliare totalizand aproape 200.000 metri patrati, respectiv complexul de afaceri Swan Office & Technology Park, parcul comercial Colosseum din cartierul bucurestean Chitila, precum si noua proprietati industriale.

Centrul comercial Liberty Center, situat in zona de sud a Bucurestiului, este administrat din luna noiembrie a anului trecut de compania de consultanta imobiliara JLL Romania.

JLL este una dintre cele mai importante companii specializate in consultanta imobiliara, o piata pe care mai activeaza nume precum CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield Echinox, Knight Frank sau ESOP Consulting.