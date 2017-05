Valentin Morar, CEO Wallberg Properties , companie de top dezvoltatoare de rezidentiale premium in zona de vest a Romaniei, prin proiectele Arad Plaza, Bourgeois Residence Arad si Sunnyville in Brasov, vorbeste despre provocarile din acest segment de business, dar si despre satisfactiile pe care le poate oferi investitia in orase unde piata rezidentiala premium, precum si dinamica economica, sunt inca la inceput.

In ultimii ani, dezvoltarea imobiliara de la noi urmeaza o continua evolutie, 2016 fiind anul cu cele mai bune cifre in acest sector. Surprinzator insa este ca se observa inclusiv un interes tot mai mare pentru categoria rezidentialelor de lux, in scop personal, dar si investitional. Si nu doar capitala se remarca in acest sens, ci si alte orase mari cu forta economica dovedita ori in plina dezvoltare, cu industrii traditionale sau altele noi, inca la inceput, si cu centre universitare renumite. De pilda, orasele occidentale ale tarii se inscriu foarte bine in cap de lista pentru noua piata rezidentiala premium, in plina ascensiune la noi.

Infrastructura conectata inclusiv la nivel european in zona de vest a tarii ofera principalul prilej de dezvoltare, implicit la nivel imobiliar

„Noi am ales sa investim in zona central-vestica a tarii, in orasele mai pregnant influentate de spiritul european, atat economic, cat si cultural: Cluj, Brasov, Arad - orasul meu natal, pe care nu-l puteam ocoli. Sunt orase-cheie mai ales pentru aceasta sfera, in care am dezvoltat peste 130.000 mp rezidentiali de nivel premium si unde avem alte proiecte in desfasurare de peste 34 de milioane de euro. Ne gandim ca in curand, urmatorul pas, firesc, dar sigur, sa fie in Timisoara, cu care Aradul deja creeaza un pol economic aflat la inceputul unei perioade de inflorire. Ne bucuram astfel sa observam, in aceste doua orase, o constientizare a faptului ca o dezvoltare complementara e cea mai buna solutie. Or, integrarea economiilor celor doua urbe intr-o zona metropolitana cu o calitate a vietii ridicate tine doar de timp si de vointa politico-administrativa ”, ne-a declarat Valentin Morar.

Planificarile in directia investitiei imobiliare de tip premium in orase conexe mai este incurajata si de infrastructura conectata nu doar zonal, dar si la nivel european. Astfel, aceasta regiune beneficiaza si va beneficia din plin de valul de crestere economica, atat national, cat si european.

„Intr-adevar, companiile din zona de vest a tarii au deja legaturi foarte apropiate intre orase, dar si cu Occidentul, facilitate de autostrada. Sunt create noi locuri de munca, iar locuitorii au astfel posibilitatea de a se deplasa firesc intre marile centre, fara a mai fi necesara relocarea in scop profesional. Tot legatura cu vestul european este cea care influenteaza si cultural aceasta zona a tarii – sa nu uitam ca Timisoara a fost aleasa Capitala Culturala Europeana pentru 2021. Este un motiv in plus sa alegem sa investim aici, pentru ca inclusiv preferintele si standardele populatiei de aici se suprapun cu filosofia noastra de business: concept de locuire modern, de inspiratie europeana, spatii cu personalitate, care sa ne imbogateasca identitatea, dar sa aduca si un plus de valoare orasului respectiv.”

Pentru zona Arad-Timisoara, acum este cu siguranta cel mai prielnic moment de investitie si de o mai ampla dezvoltare inclusiv in segmentul de piata al rezidentialelor.

Cat priveste specularea oportunitatilor si gasirea momentului potrivit pentru investitie intr-un nou oras, Valentin Morar a explicat ca un rol important e constituit de urmarirea din timp nu doar a evolutiei pietei imobiliare in ansamblu, la nivel national, ci, mai ales, a perioadelor din dezvoltarea urbana fireasca la nivel zonal:

„Orasele au o viata a lor si putem observa cu usurinta, uitandu-ne in istoria unei urbe, ca exista perioade de inflorire, de stagnare, de regres uneori. E firesc sa fie asa, iar in ceea ce priveste Aradul si Timisoara cred ca suntem la inceputul unei frumoase perioade de prosperitate. Zona aceasta, care are in centrul sau viitorul pol de dezvoltare vestic, e atractiva de o buna perioada de timp. Aceste doua orase sunt pozitionate, an de an, in Top 10 Forbes al celor mai bune orase pentru afaceri din Romania.

Iar pe langa faptul ca traversam cea mai buna perioada a pietei imobiliare din Romania de dupa criza economica, vorbim astazi si de un nou client, diferit de cel din perioada dinaintea crizei: mai educat si din punct de vedere financiar, mult mai pragmatic, mai conectat la realitatea cotidiana, un client mobil, pentru care timpul, calitatea, siguranta si confortul sporit valoreaza mult mai mult. Noi am analizat din timp aceasta dinamica a pietei rezidentiale si in acest moment suntem pregatiti pentru noua etapa, in care ne dorim sa punem in centru nevoile imobiliare tot mai selective ale clientilor de azi, precum si inovatia in dezvoltarea urbanistica. Orientarea trebuie sa inceapa sa se faca in primul rand spre clientul actual, care incepe sa isi defineasca tot mai hotarat profilul inspre un tip aparte de pozitionare si relationare in societate. Trebuie nu doar sa venim in intampinarea lui cu ceea ce cauta, ci inclusiv sa ii depasim constant asteptarile. Cele doua coordonate – evolutia zonei imobiliare si cresterea exigentelor clientelei – sunt in relatie permanenta de interdependenta.”

Criza fortei de munca in constructii – cea mai mare provocare pentru sfera imobiliara actuala

Intrebat cum e sa investeasca in rezidentiale de lux intr-un oras inca la inceput de dezvoltare economica, precum Aradul, in „umbra” unei capitale regionale deja infloritoare, Valentin Morar a vorbit si despre provocarile pe care le implica investitiile in acest segment de piata intr-o regiune care abia acum incepe sa-si constientizeze potentialul:

„Suntem aradeni si am mers si pe mana intuitiei personale, preferand sa resetam standardele de locuire si in zone inca la inceput de drum. Am stiut de la inceput ca ne inhamam intr-un proiect inedit si pe termen lung, intr-un oras unde piata in domeniu nu este suficient de matura. Insa fiind primii care au mizat si pe astfel de zone, credem ca satisfactia reusitei este cu atat mai mare. Am preferat sa oferim cel mai bun raport calitate-pret, cu mult mai mic si mai putin profitabil decat pretul pietei in celelalte orase mari, insa castigam astfel mobilitate, accentuam dinamica dezvoltarii atat pentru noi, cat si pentru client si zona in sine. Contributia pozitiva adusa in aceasta arie e cel mai bun combustibil. Si, dupa cum spuneam anterior, faptul ca Aradul incepe sa se dezvolte deja in linie dreapta cu Timisoara nu constituie decat un avantaj, atat pentru fiecare oras in parte, cat si pentru intreaga regiune. Pentru ca zona aceasta cunoaste o dinamica aparte, tot mai accentuata, achizitia unei locuinte aici nu trebuie urmarita doar in scop personal, ci si investitional. Pentru noi, contributia la dezvoltarea urbana e privita pe termen lung si prin identificarea cu valorile zonei respective.”

Pe langa faptul ca implicarea cu proiecte premium intr-o astfel de zona cu potential, dar inca la inceput de drum, este ea insasi o provocare, acelasi lucru se poate spune, de fapt, despre intregul domeniu al dezvoltarilor imobiliare rezidentiale, care, desi in plina ascensiune, ramane „un domeniu dificil, plin de provocari: obtinerea finantarii, adaptarea la o piata cu un ritm tot mai accentuat de schimbare, la un client din ce in ce mai exigent. Insa pentru noi marea provocare in acest moment este criza fortei de munca din piata constructiilor, in special in partea de vest a Romaniei, unde angajatorii incep sa dea bonusuri de prezenta angajatilor care vin la serviciu. Devine o provocare din ce in ce mai mare sa ai oameni pe santier in fiecare zi.” Cum sunt gestionate ele cu succes? Experienta acumulata, dar si determinarea de a accepta noi provocari prin investitii in orase inca in dezvoltare sunt cheia aici. „Ne place ceea ce facem si cautam zi de zi solutii pentru transformarea provocarilor in oportunitati”, a conchis Valentin Morar.