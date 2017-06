Specialistii imobiliari vorbesc despre “un shift”, practic o repozitionare a zonei de retail din cadrul proiectelor de birouri prin crearea unei zone complementare, ce urmeaza sa devina o destinatie in sine.

“Un exemplu in acest sens este restaurantul NOR, deschis la etajul 36 din cladirea de birouri Sky Tower, care a devenit spatiul in cel mai inalt punct de luat masa din intreaga tara. Este un exemplu urmat altor capitale europene si o tendinta care se contureaza tot mai mult la nivel local. (…) Pana in prezent sunt mai multe proiecte de birouri care pregatesc sau dispun de un astfel de spatiu, unele dintre ele la inaltime, altele cu o desfasurare impunatoare la parter. Pe langa Sky Tower si restaurantul NOR, grupul Fratelli va oferi trei optiuni de petrecere a timpului liber sau pentru intalniri in proiectul Timpuri Noi Square, precum si in Aviatorilor 8, proiectul dezvoltat de NEPI in imediata vecinatate a Guvernului Romaniei sau The Landmark, proiect care dispune de o zona generoasa dedicata retail-ului si spatii ample proiectate intre cele trei cladiri, sub forma de piatete si gradini gandite atat ca zone de relaxare cat si pentru amplasarea de terase”, spune Bogdan Petcu (foto cover), senior consultant al departamentului de Retail in cadrul companiei de consultanta imobiliara Knight Frank, intr-un interviu acordat wall-street.ro.

Potrivit specialistului imobiliar, piata de retail stradal este intr-o continua crestere, in ciuda expansiunii sectorului proiectelor comerciale de mari dimensiuni.