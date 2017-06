Romania a fost in dese randuri laudata de expati pentru peisajele salbatice, pentru amabilitatea locuitorilor si pentru resursele de business inca neexploatate, iar despre o experienta foarte placuta in primul sau an de activitate in Romania vorbeste si Sofiane Benmaghnia, CEO-ul Holcim Romania, intr-un interviu acordat wall-street.ro.

Manager international, nascut in Algeria, crescut in Tunisia si educat in Franta si Tunisia, Sofiane Benmaghnia pare ca se afla in business-ul cu ciment de o viata, asta desi, la numai 40 de ani, conduce operatiunile locale LafargeHolcim, a detinut diferite roluri de conducere in cadrul grupului in zone cheie ale business-ului, iar experienta capatata in tot acest timp l-a ajutat sa exploateze mereu noi activitati in companie.

Educatia primita, povesteste Sofiane Benmaghnia, a fost principalul avantaj pe care l-a avut in cariera, asta deoarece i-a facilitat accesul in anumite sectoare, dar cel mai mare avantaj a fost posibilitatea de a face schimb de experienta in zona Americii de Nord.

“Am terminat liceul in Franta si imediat dupa finalizarea studiilor m-am reintors in Tunisia pentru continuarea studiilor universitate. Poate am fost norocos, asta deoarece facultatea urmata mi-a dat posibilitatea sa iau contact cu mediul de afaceri. (…) In cadrul facultatii m-am implicat in ISEC, o organizatie coordonata de studenti. Aici a fost prima mea oportunitate de a invata la un nivel avansat limba engleza, care mi-a folosit extrem de mult pe parcursul carierei. A fost prima data cand am luat contact cu un computer, la un nivel mai avansat. Aici am gestionat bugete, am luat contact cu personalitati din business si a fost o experienta de a cunoaste intreaga lume. Cariera mea a inceput cand m-am asociat ISEC. (…) In timpul studiilor am urmat un internship in SUA, unde am lucrat pentru PwC, in Detroit. Dupa internship, am fost la Lafarge, in Montreal (Canada). A fost dragoste la prima vedere. Un oras bilingv spectaculos – cu vorbitori de limba engleza si franceza. A fost orasul in care m-am simtit cel mai bine. (…) 18 ani mai tarziu sunt tot in grup. A fost prima data cand am fost recrutat de o companie cu activitati pe piete variate, la nivel corporate”, povesteste seful Holcim Romania.

Cea mai mare parte a activitatii desfasurate pe piata nord-americana a fost reprezentata de componenta de atributii financiare, respectiv audit intern, ceea ce i-a facilitat posibilitatea de a se alatura echipei din sediul central situat in Paris.

“Am lucrat un an de zile in cadrul echipei din Paris, iar intre 2008-2011, timp de trei ani de zile, am primit oportunitatea de a merge in Orientul Mijlociu, unde am lucrat intr-o structura de tip joint-venture, in care a trebuit sa implementez o strategie adaptata pietelor din regiune. In aceasta perioada am detinut functia de CFO (director financiar – n.red.)”, a punctat Benmaghnia.

Ulterior perioadei petrecute in Orientul Mijlociu, seful Holcim Romania s-a reintors in tara natala, Algeria, unde a coordonat timp de cinci ani, un business al grupului Lafarge. “A fost o misiune dificila, in care sansele de succes au fost extrem de limitate din cauza diferentelor culturale intre companiile private si cele cu activitate de stat. Am ajuns pana la nivelul de a coordona activitatea de betoane si agregate si a parteneriatelor cu domeniul cimentului”, isi aminteste CEO-ul Holcim Romania.

Venirea in Romania, o dragoste la prima vedere: Am vazut un documentar, insa mi-am schimbat parerea radical

In februarie 2016, Sofiane Benmaghnia primeste una dintre cele mai interesante propuneri de business, aceea de a prelua, in plin proces de fuziune, operatiunile locale ale Holcim Romania, pe o piata extrem de concurentiala, cu trei jucatori foarte bine ancorati in industria de profil.

“Prima data am venit fara familie, am vrut sa descopar locurile, sa confrunt imaginea pe care o aveam in minte despre aceasta noua piata. Am vrut sa experimentez ce se intampla pe teren. In acest fel, in primele saptamani m-am cunoscut cu echipa din tara. (…) Am condus foarte mult si am avut ocazia sa cunosc realitatea. Am vizitat 25 de orase din tara in 6 luni, cu exceptia Craiovei. (…) Romania are un deficit de imagine cand locuiesti in strainatate, dar acesta este fals si orice strain care vine pentru prima data aici isi va schimba opinia. Nu am stiut multe despre aceasta tara inainte de a veni, cu exceptia performantelor pozitive din sport – Nadia Comaneci, Ilie Nastase, Adrian Mutu sau a unor evenimente si personaje marcante, cum este cazul Revolutiei sau a lui Dracula, insa mergand in tot acest timp prin tara am descoperit cu totul si cu totul altceva”, a punctat Benmaghnia.

L-am intrebat cum a gasit piata locala din perspectiva business-ului pe care il conduce, iar actualul CEO al Holcim Romania spune ca la nivel de grup romanii sunt foarte bine vazuti.

“Romania are o reputatie foarte buna, deoarece de aici se exporta foarte multe talente pe pietele pe care activam. Am intalnit multi romani, iar impresia mea a fost una foarte buna. Dar am vrut sa inteleg mai bine tara si sa vad care este potentialul real de aici. Toata lumea se plangea de faptul ca trenurile intarzie si despre faptul ca proiectele de infrastructura stagneaza. Sunt foarte multe lucruri in Romania pe care multe alte tari si le doresc, chiar ravnesc dupa ele. In Algeria, de exemplu, alergam in mod disperat dupa talente in domeniul IT, iar acest avantaj pe care Romania il are este urias”, a mai adaugat seful Holcim Romania.

Managerul Holcim are cuvinte de lauda inclusiv despre Bucuresti, un oras pe care il vede viu si plin de culoare.

“Bucurestiul este un oras foarte viu, cu mult spatiu verde. Exista o perceptie cum ca Europa se aseamana unui tren, iar Romania este un vagon. Acest vagon poate avea anumite probleme, dar locomotiva continua sa mearga inainte, indiferent de provocari. (…) Vad schimbari si imbunatatiri nu doar in Bucuresti, ci si in Cluj, Iasi sau Timisoara. Romanii sunt ambitiosi si vor sa fie vazuti drept muncitori. Respect orice job. Aici nu exista diferente intre barbati si femei cum este in alte tari”, a mai adaugat CEO-ul Holcim Romania.

“Tinerii nu vor sa mai astepte 20 de ani pentru a vedea schimbari. Daca nu vad optiuni imediate pleaca. Este nesanatos. Infrastructura poate fi inceputul, iar turismul viitorul”

Sofiane Benmaghnia a constatat un lucru in tot acest avant investitional, in care tot mai multi tineri decid sa urmeze calea antreprenoriatului, dar sunt impiedicati de anumite contexte.

“Romanii nu au fost invatati cu antreprenoriatul, cu modelele de afaceri, dar lucrurile s-au schimbat enorm. Tinerii de azi sunt nerabdatori. Ei nu vor sa astepte 20 de ani pentru a vedea schimbari. Daca vad ca lucrurile nu merg, aleg calea plecarii, ceea ce nu este sanatos. In Romania ar trebui promovat antreprenoriatul si libertatea oamenilor de a lua decizii”, spune seful Holcim, care a adaugat faptul ca lipsa infrastructurii ramane o piedica uriasa in dezvoltarea tarii in toate sectoarele economice.

In opinia sa, este inadmisibil ca in prezent, un drum intre Brasov si Cluj, doua dintre cele mai importante noduri economice ale tarii, un drum cu masina sa fie strabatut in mai mult de 6 ore.

“Toata lumea este de acord ca infrastructura este prioritara in orice economie. Investitiile in aceasta directie vor aduce noi investitii. In domeniul imobiliar exista o vorba: cand constructiile merg bine, economia functioneaza. Romania dispune in prezent de circa 700 km de autostrada. Este foarte putin daca comparam chiar si cu tari mai putin extinse din Europa de Vest, cum este cazul Olandei. Odata construita, infrastructura va ajuta business-urile, iar daca va convinge investitori straini sa vina pe piata locala, Romania ar putea deveni un exportator cu rasunet. (…) O problema este reprezentata de timpul petrecut pe drumuri, care este foarte ridicat. Am facut peste 6 ore intre Brasov si Cluj, doi dintre polii economici ai tarii. Este un drum cu o singura banda pe care circula camioane – este foarte periculos. Oricat de mult apreciezi frumusetea unei tari, asta este realitatea si ea trebuie sa capete alta forma”, a mai aratat Sofiane Benmaghnia.

Seful Holcim Romania apreciaza ca un real potential insuficient exploatat este reprezentat de turism, un sector care ar putea castiga infinit cu o serie de investitii in zone cheie.

“Turismul ar putea castiga enorm de pe urma dezvoltarii infrastructurii. Am vizitat multe locuri, dar sunt cateva care mi-au ramas intiparite in minte. Mi-a placut la Viscrii, am mai fost in Targu Mures si mi-a placut Poiana Brasov. Am vizitat Sighetu Marmatiei, Baia Mare si Zalau si a fost una dintre cele mai frumoase calatorii cu masina. Imi place Cluj, Oradea, in general zona Transilvaniei este o comoara ce trebuie exploatata mai intens”, a mai adaugat oficialul Holcim.

Piata cimentului, una dintre cele mai importante industrii din sectorul materialelor de constructii, cu o valoare estimata intre 600-700 milioane de euro, a inregistrat anul trecut o diminuare in valoare, cat si in volumele comercializate, cu impact sustinut si asupra principalilor producatori de ciment, betoane si agregate.

Sofiane Benmaghnia, CEO al Holcim Romania, sustine ca business-ul companiei pe care o conduce a suferit un declin de 4,9% al volumelor vandute, un regres resimtit si in piata ca urmare a blocajului din infrastructura si al evenimentelor economice si accesului la finantare din jurul proiectelor rezidentiale.

“Piata cimentului a scazut cu 4%, iar afacerile noastre au inregistrat un declin de 4,9% in volumele comercializate. Anul trecut a fost unul unic si, oarecum, atipic, fiind marcat de un anumit context economic. In 2015 a existat o serie de proiecte importante care s-au livrat, multe dintre acestea fiind realizate prin fonduri europene. In cursul anului trecut, insa, a existat un blocaj, generat de legea Darii in Plata, care a incurcat planurile multor dezvoltatori, cat mai ales a potentialilor cumparatori. Lipsa proiectelor de infrastructura, motorul industriei constructiilor, cat si a proiectelor din domeniul rezidential au condus la o scadere a pietei, iar proiectele rezidentiale demarate pe parcursul anului trecut, cat si efervescenta din zona proiectelor de birouri sau a proiectelor comerciale nu au fost suficiente incat sa genereze o crestere a cererii si, implicit, a volumelor vandute”, crede Sofiane Benmaghnia, care, insa, se asteapta ca 2017 sa aduca o revenire in acest sector de activitate.

LafargeHolcim este unul dintre cei mai mari producatori de ciment, betoane si agregate la nivel local, o piata pe care mai activeaza nume precum Heidelbergcement sau CRH.