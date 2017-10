Indicele pretului pentru proprietatile rezidentiale din Romania, calculat de catre Eurobank Property Services, a inregistrat o crestere trimestriala de 1,1% in al treilea trimestru al anului 2017. Cu toate acestea, tendinta ascendenta din ultima perioada este mult mai accelerata, cresterea generala de la an la an a fost de 9,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

"Pe fondul evolutiei pozitive din ultimii cinci ani, cu o medie anuala de 2,1%, cresterile trimestriale recente sustin tendinta de revenire a pietei romanesti. Aceasta prognoza este confirmata si de indicele preturilor din Bucuresti, care si-a continuat parcursul ascendent de la an la an, cu o valoare de 7%, respectiv de indicele Bucuresti-periferic, cu 6%, comparativ cu trimestrul al III-lea din 2016", se arata in studiul Eurobank Property Services.

Sase din cele opt diviziuni ale Romaniei si-au continuat tendinta de crestere trimestriala a preturilor, in timp ce doar doua au evoluat negativ. Astfel, regiunea Centru prezinta cea mai mare crestere, de 3,2%, fiind urmata de regiunile Moldova si Vest cu 2,3%, respectiv 2%. Pe de alta parte, regiunea Nord a inregistrat cea mai mare scadere, de -1,1%.

Indicii celor mai mari 11 orase din Romania prezinta in general o performanta trimestriala stabila, cu fluctuatii care par a constitui mai degraba corectii pe termen scurt. Municipiile Galati, Constanta, Braila, Craiova si Oradea prezinta in medie o tendinta trimestriala ascendenta de 4%, in timp ce Ploiesti, Brasov, Timisoara si Bucuresti au avut o crestere medie de sub 1%.

Pretul proprietatilor noi din Bucuresti a continuat si el cresterea de la an la an, cu peste 2,3%, contribuind la cresterea de 3,1% a proprietatilor noi la nivel national. In concluzie, noul indice al preturilor rezidentiale EPS prefigureaza o crestere a pietei, mai pronuntata in orasele mari. Evolutiile din urmatoarele trimestre vor aduce confirmarea pe termen extins a acestor tendinte, mai arata sursa citata.

Eurobank Property Services este o subsidiara a grupului Eurobank, infiintata in iunie 2005.

Sursa foto: Mikkel Bigandt / Shutterstock