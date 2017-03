Let's Do It, Romania! este cel mai mare proiect de implicare sociala organizat in Romania. Din 2010 si pana in prezent, organizatia a implicat peste 1,4 milioane de voluntari. Au fost curatate 305 zone cu deseuri prin intermediul aplicatiei Let`s Do It, Romania!, care a fost descarcata gratuit de 3.300 voluntari digitali.

Let`s Do It, Romania!, parte a comunitatii internationale Let`s Do It, World!, a reusit sa adune timp de 7 ani peste 1,4 milioane de voluntari, dintre care 695.000 sunt studenti. Un studiu realizat de Reveal Marketing Research arata ca unul din trei romani isi doreste sa participe la actiuni de protectie a mediului si ar atrage grupuri de prieteni alaturi de ei. De asemenea, 2 din 3 romani considera ca actiunile organizate pentru colectarea deseurilor din spatiul verde produc schimbari in comportamentul cetatenilor.

“Prin curatenia pe care am facut-o in 2010, cu peste 200.000 de oameni, am demonstrat ca poate exista voluntariat in Romania”, a precizat Stefan Buciuc, membru al consiliului de administratie Let’s Do it, Romania!.

Unul din trei romani a auzit de „Let`s Do It, Romania!”, iar persoanele cu varsta curprinsa intre 18-25 de ani sunt cele mai dispuse sa participe in viitor la evenimentele ONG-ului (41%), urmati de cei cu varstele intre 36 si 45 de ani (36%), potrivit aceluiasi studiu.

