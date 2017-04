Fostul presedinte Traian Basescu intervine in criza vaccinurilor pentru copii si sustine ca sunt doar ”declaratii idioate ale lui Liviu Dragnea si ale ministrului Sanatatii” in timp ce ar trebui ca unele persoane sa fie acuzate de abuz in serviciu pentru lipsa vaccinurilor.

”Domnule Sorin Grindeanu, domnule Augustin Lazar, mor copii, mor, inainte de vreme, oameni bolnavi de cancer. Oare s-a dezincriminat abuzul in serviciu? (...) Nimeni nu este acuzat de abuz in serviciu pentru lipsa vaccinurilor pentru copii si nici pentru lipsa din farmacii a citostaticelor de care depinde viata celor bolnavi de cancer. Totusi, domnule Grindeanu, mor copii, mor oameni. Avem, in schimb, parte de declaratii idioate ale lui Liviu Dragnea si ale ministrului sanatatii. Sau, poate, abuzul in serviciu, ca sanctiune penala, este bun pentru vanatoarea selectiva si nu prezinta niciun fel de interes a fi aplicat acolo unde chiar este cazul”, sustine Traian Basescu, potrivit unei postari pe pagina de socializare, citate de News.ro.

Fostul sef al statului sustine ca dreptul la ocrotirea sabnatatii este un drept fundamental, iar omisiunea de a asigura vacinurile pentru copii si medicamente pentru cei bolnavi de cancer ar fi un abuz in serviciu.

”Citez «Comisia de la Venetia considera (ca) prevederile penale nationale cu privire la abuzul in serviciu,....trebuie interpretate in sens ingust si aplicate cu un prag inalt, astfel incat sa poata fi invocate numai in cazuri in care fapta este de natura grava, cum ar fi spre exemplu: infractiuni grave impotriva proceselor democratice nationale, incalcarea drepturilor fundamentale,...samd.»”, mai scrie Traian Basescu care a invocat si dreptul la ocrotirea sanatatii prevazut in Constitutie.

La randul sau, presedintele PNL, Raluca Turcan, a afirmat, vineri, intr-o postare pe Facebook, ca pozitia lui Liviu Dragnea in legatura cu vaccinarea copiilor ”este vecina cu crima”, ea vizand declaratia presedintelui PSD potrivita careia are ”foarte mari rezerve” in legatura cu obligativitatea vaccinarii.

”Abordarea lui Liviu Dragnea in chestiunea vaccinarii e vecina cu crima. Acesti inconstienti conduc Romania in 2017? O tara intreaga ar trebui sa-i raspunda ca nu este vorba doar de asigurarea sanatatii persoanei, ci de a unor intregi comunitati, si avem cazul concret al epidemiei de rujeola. Dar Dragnea nu intelege nimic din gravitatea situatiei, acest domn traieste in Evul Mediu. Constitutia Romaniei precizeaza ca «statul este obligat sa ia masuri pentru asigurarea igienei si a sanatatii publice»”, scris Raluca Turcan.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Parlament, intrebat despre proiectul Legii vaccinarii care a fost pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatatii, ca are „foarte mari” rezerve in ceea ce priveste obligativitatea vaccinarii copiilor. „Eu am foarte mari rezerve pentru a obliga, pentru a fi o masura obligatorie. Va spun sincer, am foarte mari rezerve aici”, a spus Liviu Dragnea.

