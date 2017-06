PSD a anuntat, joi, schimbari majore in programul de guvernare 2017-2020. Printre altele, programul de guvernare prevede inlocuirea impozitului pe profit cu unul pe cifra de afaceri, in timp ce impozitul pe venit va scadea de la 16 la 10% din 2018. De asemenea, ministrul nominalizat la Finante a vorbit despre desfiintarea pilonului II de pensii , unul dintre cei mai importanti furnizori de capital din Romania.

Mai multe organizatii civice vor organiza, duminica, 2 iulie, un mars de protest in Capitala.

"In conditiile in care, la cinci luni de la debutul celor mai ample miscari de strada din Romania, coruptia la nivel inalt este in continuare departe de a fi eradicata, societatea civila se mobilizeaza si va participa la marsul "Impreuna salvam tara de corupti!" ", au anuntat organizatorii.

Marsul va demara in jurul orei 19.00. Protestatarii vor marsalui pe traseul Piata Victoriei – Piata Romana – Piata Universitatii – Piata Unirii – Parlament – Curtea Constitutionala a Romaniei.

