Noul program de guvernare depus in Parlament de Guvernul Tudose prevede aparitia unor taxe si impozite noi. De exemplu, toate firmele din Romania vor plati, de la 1 ianuarie 2018, un impozit pe cifra de afaceri in locul impozitului pe profit, care va disparea.

Masura, o mare noutate fiscala, aduce beneficii statului, care incaseaza bani indiferent daca firmele fac sau nu profit, si dezavantajeaza puternic companiile, care vor plati sume tot mai mari pe masura ce se dezvolta, potrivit News.ro.

Masurile sunt justificate prin faptul ca Romania are cel mai mic grad de colectare a veniturilor la buget din Uniunea Europeana.

Vom introduce impozitarea veniturilor pentru toate companiile din Romania, (impozit pe cifra de afaceri) incepand cu 1 ianuarie 2018. Acest impozit va inlocui impozitul pe profit si va avea 2 sau 3 trepte de impozitare Program de guvernare PSD-ALDE

Daca va fi aplicata, masura va elimina cota unica de 16%, in vigoare din 2005, si va schimba complet modul de taxare a afacerilor din Romania.

In plus, o taxa noua va fi introdusa pentru companiile din energie.

"In ceea ce priveste impozitarea profitului, o restabilire a echitatii consideram noi ca reprezinta impozitarea suplimentara a profiturilor obtinute din extractia de resurse natural si neprelucrate in Romania, cu cel putin 20%, prin adoptarea noii legi a redeventelor, cel tarziu la finan lul anului 2017", mai arata documentul.

Firmele cu pierderi trei ani la rând, controlate de o directie speciala din ANAF

Programul de guvernare prevede si alte masuri noi fata de programul initial de guvernare, din ianuarie. "Intentionam constituirea unei directii in cadrul ANAF (si cooperare cu Registrul Comertului) pe tematica firmelor cu pierderi continue (peste 3 ani la rand), companiilor care au cifra de afaceri nula si a creditelor acordate de actionarii privati propriilor firme cu pierderi precum si consolidarea Directiei de Preturi de Transfer din aceeasi institutie", arata documentul.

Programul PSD propune inasprirea legislatiei privind firmele, astfel ca, pana la 31 decembrie 2019, firmele cu capital negativ vor fi obligate sa-si reintregeasca capitalul, iar o persoana nu va mai putea infiinta o societate un anumit numar de ani dupa doua insolvente.

"Totodata, vom modifica legea insolventei cel tarziu pana la 1 noiembrie 2017 astfel incat o firma sa nu poata ramane in faliment mai mult de doi ani sau, daca nu-si respecta planul de conformare, pe o perioada mai mare de sase luni", arata noul program de guvernare.

Masuri drastice pentru combaterea muncii la negru

PSD anunta si masuri mult mai dure pentru combaterea muncii la negru.

"Majorarea drastica a amenzilor/penalitatilor pentru evaziune si munca la negru. Inspectorii de munca vor avea dreptul sa stopeze activitatea firmelor care folosesc munca nedeclarata. Realizarea de catre autoritati a unei baze de date online cu toti lucratorii angajati (ID, fotografii) in sectoarele cu incidenta mare a muncii la negru; angajatorii vor fi obligati sa-si actualizeze informatiile odata cu angajarea/concedierea de personal si sa notifice autoritatile care administreaza contributiile sociale", mai arata programul de guvernare.

Termenul de aplicare a masurilor este 1 ianuarie 2018.

Codul economic, amanat un an

Una dintre primele masuri promise de PSD in programul initial de guvernare, este realizarea unui Cod Economic al Romaniei, care va contine Codul Fiscal, Codul de Procedura Fiscala, Legea de Infiintare a Societatilor Comerciale, Legea Evaziunii Fiscale si toate celelalte legi cu caracter economic.

Inprogramul initial de guvernare, Codul Economic al Romaniei urma sa fie dezbatut in primul trimestru al anului 2017, cu patronatele, cu Asociatiile Oamenilor de Afaceri si cei care desfasoara activitati independente in toate ramurile economiei, cu sindicatele, dar si cu ONG-urile.

Ulterior, codul trebuia sa intre in dezbatere parlamentara din aprilie 2017 si sa intre in vigoare cel tarziu de la 1 iulie 2017.

Noul program de guvernare amana termenul cu un an.

"Adoptarea Codului Economic al Romaniei se va face cel tarziu la 1 iulie 2018", prevede noul program de guvernare.

Un alt act act normativ promis de PSD, numit initial Legea preventiei, a fost redenumit Legea Prevenirii, iar termenul de adoptare a fost si el amanat pentru 1 octombrie 2017.

Potrivit acestui act normativ, o firma nu va mai putea fi sanctionata de la prima abatere, ci va trebui mai intai sa beneficieze de indrumare si prevenire din partea angajatilor Fiscului.

Cresterea salariului minim si a pensiilor, impozit zero pentru medici

In programul de guvernare din ianuarie, PSD primitea cresterea accelerata a salariului minim pe economie, la 1.450 lei (322 euro) in 2017 (masura aplicata de la 1 februarie) si apoi la 1.510 lei (335 euro) in 2018, 1.625 lei (361 euro) in 2019 si 1.750 lei (389 euro) in 2020, aceasta fiind considerata "varianta pesimista" a scenariului de evolutie economica.

In noul program de guvernare, cresterea este accelerata semnificativ.

"Nivelul salariului minim brut in Romania, in urmatorii 4 ani, va fi de 2.000 lei in 2018, 2.200 lei in 2019 si 2.400 lei in 2020. Pentru cei cu studii superioare salariul minim va fi de 2.300 lei in 2018, 2.640 lei in 2019 si 3.000 lei in 2020",arata noul program de guvernare.

La nivelul principiilor de guvernare economica, PSD mizeaza in continuare pe stimularea consumului, prin cresterea veniturilor populatiei, si a productiei, prin reduceri de taxe si investitii publice.

PSD prevede in principal cresterea masiva a veniturilor bugetarilor si a pensionarilor, propunand un grafic accelerat de majorare, cu o prima etapa de la1 iulie 2017.

"Punctul de pensie va creste in urmatorii 4 ani, astfel: la 1 iulie 2017 punctul de pensie va fi 1.000 lei, la 1 iulie 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, la 1 aprilie 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, la 1 aprilie 2020 punctul de pensie va fi 1.400 lei si la 1 octombrie 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei",arata documentul mentionat.

De asemenea, pensia minima urmeaza sa creasca la 650 lei de la 1 ianuarie 2018.

In plus, PSD promite extinderea regimului aplicat in prezent in IT, de impozit zero pe venituri, si pentru medici. "Incepand cu 2018 propunem extinderea neimpozitarii venitului si pentru medici", arata documentul.

Taxa de solidaritate, din 2018

PSD schimba semnificativ promisiunile in materie de scaderi de taxe si de simplificare fiscala. Astfel, programul initial de guvernare prevedea ca numarul taxelor din Romania urmeaza sa fie redus la cel mult 50, masura pastrata si detaliata in noul program de guvernare.

"Astfel, pentru populatie vor exista cel mult 10 taxe dintre care CASS, CAS, Impozitul pe venit, impozitul pe teren, impozitul pe bunuri imobil, impozitul pe masina, contributia de solidaritate, vignieta. Toate celelalte taxe, tarife si comisioane vor fi eliminate. Pentru agentii economici numarul taxelor fiscale si nefiscale va fi de maxim 40", prevede noul program guvernamental.

Programul nou de guvernare amana reducerea TVA de la 19% la 18% de la 1 ianuarie 2018 la 1 ianuarie 2019.

PSD promite si extinderea cotei TVA de 5% pentru "vanzarea de locuinte (cele cu o suprafata mai mica de 120 mp), si pentru inputuri in agricultura, incepand cu 1 ianuarie 2018".

In prezent, Romania are trei cote de TVA: cota standard de 19% si doua cote reduse, de 9%, respectiv 5%, permise de Uniunea Europeana.

PSD renunta, in programul nou de guvernare, la introducerea cotei 0% in plus fata de cotele actuale, masura cuprinsa in programul de guvernare din ianuarie.

Noul program de guvernare prevede, in schimb, o taxa noua, de solidaritate, din 2018, insa nu prevede clar nici nivelul, nici scopul noii taxe si nici cui i se va aplica.

"Vom introduce contributia de solidaritate incepand cu 1 ianuarie 2018, dar si o taxa suplimentara pe produsele al caror consum are un impact negativ major asupra sanatatii populatiei", arata programul.

Vouchere de vacanta se amana pentru 2018

O alta masura promisa de PSD an campania electorala, de acordare a unui tichet de vacanta fiecarui bugetar in acest an, este modificata semnificativ in noua varianta a programului de guvernare.

Noul program indica aplicarea masurii abia in 2018.

"Toti salariatii din sistemul public vor beneficia de un voucher de vacanta in valoare de 1.450 lei valabil pana la finalul anului 2018. Acordarea acestora se va face fie in 2017, fie in 2018 de fiecare ordonator de credit in functie de solicitarile angajatilor, dar si de disponibilitatile financiare ale institutie pentru 2017", arata documentul.

PSD primite, in schimb, ca bugetele institutiilor publice "vor cuprinde obligatoriu, incepand cu 2018, alocari financiare pentru dotarea si imbunatatirea conditiilor de lucru pentru cei aflati in slujba statului".

Nou fond de dezvoltare a statului

Principala masura pentru stimularea investitiilor publice prevazuta in programul initial de guvernare era crearea unui Fond Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), alcatuit, in principal, din companiile de stat profitabile, a carui valoare va depasi 10 miliarde euro la orizontul anului 2020.

Masura este deja in intarziere, insa este pastrata in noul program.

Fondul va folosi veniturile din dividende ale acestor companii, dar va strange fonduri si din emisiuni de obligatiuni sau din vanzarea de active neperformante precum case de odihna si hoteluri.

Cele mai mari investitii ale FSDI, de 3,5 miliarde euro, in urmatorii patru ani ar urma sa se realizeze in sanatate, sector in care PSD promite constructia unui spital republican si a opt spitale regionale.

Alte 3 miliarde de euro vor fi folosite pentru constructia de autostrazi si cai ferate rapide care nu pot fi finalizate sau demarate din fonduri europene pana in 2020.

Marea noutate a noului program de guvernare este crearea unui sal doilea fond.

"Alaturi de FSDI, cel tarziu in primul trimestru din 2018, se va crea un Fond National de Dezvoltare (FND), care va cuprinde companii unde statul detine participatii si care in prezent sunt administrate de AVAS, dar si companii de stat care nu vor putea fi incluse in FSDI din cauza interdictiei europene, care stipuleaza faptul ca in unele cazuri, companiile de productie si distributie nu pot fi administrate de aceeasi enitate, evitanduse in acest fel comportamentul de monopol", arata documentul.

Astfel, Transelectrica si Transgaz vor fi administrate si detinute de FND, iat Hidroelectrica sau Romgaz de catre FSDI, iar AVAS se desfiinteaza.

"Ca si FSDI, FND va ramane pe toata perioada de functionare in proprietatea exclusiva a statului roman", mai prevede documentul.

100.000 de masini electrice in trei ani

Una dintre promisiunile neobisnuite din noul program de guvernare este tinta extrem de ambitionasa de stimulare a vanzarilor de masini electrice prin programul Rabla.

"Vom extinde si Programul Rabla destinat achizitiei de masini electrice astfel incat, in perioada 2018-2020, peste 100.000 de romani sa beneficieze de acest program si sa-si achizitioneze o masina electrica. Valoarea voucherelor pentru o masina electrica va fi de 10.000 euro", prevede programul.

PSD promite si extinderea programului pentru finantarea statiilor de alimentare pentru masini electrice astfel incat, la 1 ianuarie 2020, sa fie functionale cel putin 20.000 de puncte de alimentare instalate in retea in Romania.

In prezent, in Romania exista doar cateva sute de masini electrice si hibrid si cateva zeci de statii de alimentare pentru masini electrice.

